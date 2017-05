Por las altas brechas con respecto a los productos locales

Las grandes compañías Unilever, Schestowitz y Diplomat tienen hasta mediados de mayo para explicar las grandes brechas entre los precios de artículos de tocador israelíes y los de importación.

El ministro de Economía e Industria Eli Cohen ha convocado a representantes de los importadores de las compañías de artículos de aseo y materiales de limpieza para explicar los precios excesivos que se cobran en Israel, que también superan a los de Europa y Estados Unidos.

Estas diferencias, que fueron descubiertas en una investigación del Ministerio de Economía e Industria, representan porcentajes de dos y tres dígitos para productos de tocador, limpieza y cuidado personal, incluyendo cuchillas de afeitar, pasta de dientes, desodorantes, etc.

El Ministerio de Economía e Industria tratará de descubrir si los márgenes de beneficios desproporcionados en la cadena de suministro son responsables de las diferencias.

Las conclusiones del informe que demuestra las diferencias en los precios se enviaron a las empresas. Estas diferencias no son nada nuevo, pero son sin embargo escandalosas. No es de extrañar que los consumidores ya están utilizando sustitutos, tales como pedidos por Internet de tales productos de sitios web internacionales, mientras que están floreciendo las importaciones paralelas de productos.

Además de los diversos esfuerzos de los importadores oficiales para detener e interrumpir las importaciones paralelas, otro patrón está surgiendo. No es ningún secreto que las cadenas de supermercados prefieren trabajar con los importadores oficiales (por razones de abastecimiento regular, control de la cantidad, etc.) y, en algunos casos, los importadores y distribuidores coinciden con los precios del importador paralelo para seguir siendo dominantes en el mercado local.

El resultado es que algunas cadenas de supermercados han logrado obligar a los importadores oficiales a bajar sus precios, mientras que otros siguen pagando el precio habitual. Un ejemplo en la industria alimentaria es la fundación del Cofix Group Ltd., que ha demostrado que es posible comprar productos del importador oficial (por ejemplo, Coca Cola) y venderlos por 5 shekels (ahora elevado a 6 shekels) – un precio que era la mitad del precio de mercado predominante cuando se fundó la cadena. Cofix derivó sus beneficios de este precio.

Otro ejemplo es Good Pharm, que vende artículos de tocador, incluidas las principales marcas, por 10 shekels, utilizando importaciones paralelas y acuerdos con los importadores oficiales, que quieren mantener el mercado israelí para ellos mismos, y están bajando los precios para lograrlo.