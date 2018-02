Dramática carta del General retirado Ami Ayalón contra la corrupción del primer ministro

El reconocido general retirado y ex jefe del Shabak (Servicio de Seguridad Interior), ha escrito una carta pública que salió publicada en el periódico Haaretz, en la que se dirige a políticos, ministros y ex colegas suyos del campo militar y de seguridad, exigiéndoles responsabilidad ante el actual estado de corrupción política. La ofrecemos aquí traducida:

“Para: Naftali Bennett, Avi Dichter, Uzi Dayan, Yoav Galant

En los años transcurridos desde que completamos nuestro servicio militar y de seguridad, a menudo nos hemos encontrado en disputas políticas. Este es el caso en un país democrático. Sin embargo, ninguna rivalidad política, creo, ha debilitado los valores sobre los que fuimos educados como comandantes en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Soy muy consciente de la importante contribución que cada uno de ustedes hace a la seguridad de Israel. No se asustaron del peligro y no cedieron al miedo. Para ustedes y para mí, el término ´hermandad de luchadores´ no es solo un eslogan. Esta es una verdadera hermandad de aquellos que lucharon y enviaron combatientes a los campos de batalla donde muchos de sus camaradas perdieron su vida en ellos.

Los miro hoy y me duele el corazón. Nuestro primer ministro sostiene con uñas y dientes su sillón. La suciedad y la corrupción son visibles para todos los ojos. El país por el que estabais listos para luchar y por el que enviaron a los jóvenes a la batalla está en decadencia. Y ustedes… silencio.

Creo que dentro de vuestro corazón la verdad es ardiente y agonizante. Los conozco y sé que no puede ser de otra manera. Creo que les desagrada la conducta del primer ministro y los altos funcionarios del equipo que reunió a su alrededor. Creo que ustedes entienden que no hay necesidad de esperar el veredicto de un tribunal para decidir que es moral y claro para todos que Netanyahu no debe continuar dirigiendo a Israel.

Ustedes, que condujeron a los soldados a batallas de las cuales muchos no regresaron; que han conocido a padres, mujeres y niños en los momentos más difíciles para recibir las noticias más difíciles: saben mejor que nadie que el comandante que envía tropas a la batalla debe estar completamente limpio.

El primer ministro Netanyahu ya no puede considerarse limpio. La misma sospecha que ahora existe -de acuerdo con las peculiares consideraciones que están involucradas en sus decisiones relacionadas con la vida y la muerte- lo priva del derecho moral de dirigir un estado como el nuestro y enviar a nuestros jóvenes a luchar. Para proteger su silla, Netanyahu no duda en destruir cualquier institución y valor en que se construya el Estado de Israel. Después de él, el abismo.

En vuestro silencio, se alejan de los valores con los que crecimos. Y vuestro silencio me duele mucho más que el comportamiento de Netanyahu. Hace mucho tiempo traicionó los valores sobre los que fuimos educados como soldados y comandantes. Él nunca podrá encender la esperanza, ser un buen líder y marcar el camino.

Si hay un momento en que uno puede mostrar coraje y hacer un cambio, este es el momento. Ha llegado el momento de decir abiertamente la verdad en su corazón: ¡el primer ministro debe renunciar! El coraje en el campo de batalla no libera al coraje civil. No abandonen a Israel ahora. Con amabilidad, Ami.”