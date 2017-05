Dos sonoras “Trumpadas”

Joseph Hodara

A nadie sorprende hoy que no sólo la prensa norteamericana – como CNN y Washington Post – y los principales canales de televisión multiplican censuras y sátiras dirigidas contra el Presidente norteamericano. Es en alguna medida una rabiosa y justificada actitud por las expresiones despreciativas que la Casa Blanca abunda en emitir contra estas públicas tribunas. Pero en los últimos días la lengua y el lenguaje de Trump se han excedido. Primero, al despedir abruptamente, después de un breve y seco diálogo, a James Comey de su cargo como jefe del FBI. Actitud que levantó censuras no sólo en los servicios de inteligencia norteamericanos, canalizadas a través de León Panetta, su ex director; incluso la moderada voz del académico judío, profesor de Harvard, Alan Dershowitz se hizo oír en su contra sin considerar que en los próximos días su mandatario habrá de visitar Israel.

Y el tema de superior gravedad: revelar en conversación privada al ministro de relaciones exteriores de Rusia – Sergei Lavrov – que un “país aliado” ha encontrado la manera de neutralizar un complot terrorista articulado por el ISIS consistente en insertar explosivos en aparatos de computación de los pasajeros que se sirven de la aviación civil. De inmediato trascendió que los servicios secretos de Israel son el actor que actúa en contra del ISIS y que algunos de sus agentes se encontrarían en tierras enemigas. Un grave exceso verbal que bien pronto multiplicó las censuras de los propios Republicanos que ven con preocupación no sólo los disparates verbales que se multiplican en la Casa Blanca; también vislumbran la posibilidad de perder la mayoría en el Congreso en las elecciones que tendrán lugar de aquí a dos años.

Es de esperar que durante la programada visita a Israel de Trump el tema será cuidadosamente esclarecido y que – tal vez – en el curso del tiempo algunas actitudes y el lenguaje que hoy se conocen en la Oficina Oval serán corregidos.

