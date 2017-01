Dos detenidos por incitar contra los jueces del soldado Azaria

La policía arrestó a un hombre de 54 años, oriundo de Jerusalén, y a una mujer, de 22 años, domiciliada en Kiriat Gat, bajo la sospecha de incitar a la violencia contra los jueces que condenaron al sargento Elor Azaria por homicidio.

La familia Azaria se pronunció en contra de los mensajes de incitación y las expresiones de violencia en las redes sociales, y especialmente contra los jueces del tribunal militar.

“La familia no tiene ninguna conexión y no es responsable de lo que sucede fuera de la sala de audiencias y no se debe de ninguna manera hacer un vínculo entre ambas cosas. Obviamente, los miembros de la familia están en desacuerdo con todas las expresiones de violencia y las condena totalmente”, señala un comunicado emitido por la familia del soldado.

La Policía del Distrito Jerusalén anunció que el hombre escribió en su página de Facebook criticas extremistas contra los jueces que decidieron condenar por unanimidad al soldado Azaria.

“Expreso mi apoyo a la absolución completa [de Azaria] y declaro públicamente que la coronel Maya Heller no va a terminar el año. ‘Ella emitió sentencia en la tierra y yo le doy el juicio de los cielos’ para que todos puedan ver y tener cuidado a través de las generaciones”, escribió el hombre en el mensaje que fue eliminado más tarde.

Luego agregó: “los que apoyan la condena de un ‘soldado del ejército de Dios’ recibirán un amargo destino y todas las maldiciones escritas en la Torán los atormentarán a ellos y a sus familias hasta el fin”.

La mujer fue interrogada y puesta en libertad bajo condiciones restrictivas tras escribir: “Tomen una granada, vuelen a la jueza, dispersen sus partes en diferentes lugares, y dejen que los perros la devoren. Dios le hará pagar por todo”.

Una corte marcial condenó por homicidio a Azaria por matar de un disparo a la cabeza a un terrorista palestino que ya había sido neutralizado y estaba tendido en el suelo herido. Momentos antes, el terrorista había apuñalado a otro soldado -que a su vez sufrió heridas de leves a moderadas en el acuchillamiento-. Una ola de insultos, lenguajes duros e incitación a la violencia ha emergido en las redes sociales contra el tribunal militar encabezado por la coronel Maya Heller.

En consecuencia, el Ejército de Defensa de Israel (Tzáhal) decidió suministrar protección especial a los tres jueces, la coronel Maya Heller, el teniente coronel Yaron Sitbon, el coronel Carmel Wahabi, y al fiscal militar del caso Nadav Weisman.

Usuarios de las redes sociales han llegado a decir que Heller es hermana de Tali Fahima, una activista de izquierda que fue condenada por sus contactos con Zakaria Zubeidi, el cabecilla de las Brigadas de los Mártires de Al Aqsa de Jenín, y sirvió dos años en prisión.