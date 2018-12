Triple homicidio conmueve a la ciudad de Lod

Una pareja de árabes israelíes fue baleada en su auto en la ciudad de Lod, en tanto que el hijo de quince años logró huir de la escena y aún no ha sido encontrado. Gadoah y Amal Zabarka, fueron encontrados asesinados en su automóvil, mientras iban al encuentro de su hijo para celebrar juntos su cumpleaños.

Fuentes del servicio de emergencia informaron que procedieron a los exámenes de rutina cuando llegaron al lugar, pero no hallaron signos de vida en ninguna de las dos personas. Luego de la noticia, la gente se amotinó en el vecindario, donde vivía la pareja en la ciudad de Lod, a raíz de la reiteración de los casos de violencia registrados.

El diputado de “Lista conjunta” Yousef Taysir Jabareen, manifestó “nuestra sangre árabe-israelí se derrama y la administración no hace nada. Los culpo por dejar que la política divisoria continúe. No hay otra explicación razonable cuando la policía no actúa contra los asesinos cuando se trata de muertos árabes”, expresó.

Otros dos hombres no identificados fueron atacados con disparos de arma cerca de la estación de la policía de Lod, apenas unas horas después de que encontraran a la pareja asesinada en su automóvil.

Uno de las víctimas fue encontrada muerta y el otro se encuentra peleando por su vida, en estado crítico, en el Centro Médico Yitzhak Shamir. Se desconocen las causas del ataque, pero la policía sospecha que el segundo ataque fue como consecuencia del primero y es una cuestión de venganza.

Luego de los homicidios, se escucharon disparos en distintos lugares de la ciudad, informan que la policía rastrilló la zona y destinó más hombres y refuerzos en Lod.