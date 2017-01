Diputados acuerdan expulsar de la Knéset a Basel Ghattas

Los partidos de todo el arco político acordaron expulsar al diputado Basel Ghattas de la Knéset (Parlamento).

Con el apoyo de los partidos Yesh Atid y Campo Sionista, la iniciativa para expulsar de la Knéset a Ghattas (Lista Árabe Conjunta), tras el escándalo del contrabando de teléfonos celulares para presos terroristas, logró un amplio consenso.

La ley exige la firma de 70 miembros de la Knéset, algo que fue logrado, y el iniciador del proyecto de ley, el ministro Zeev Elkin (Likud), presentará la solicitud de expulsión al presidente de la Knéset, Yuli Edelstein, quien la entregará a la Comisión Permanente de la Knéset, donde se necesita un apoyo de una mayoría de dos tercios de los miembros.

Además del apoyo de Yesh Atid, también hay dos representantes de Campo Sionista en el Comité Permanente: diputados Yoel Hasson y Ayelet Nahmias-Verbin, que anunciaron el apoyo a la expulsión.

“No estoy de acuerdo con la ley de expulsión. Esta debe ser mejor legislada y debe haber una ley que sea más equilibrada y que proporcione una respuesta a casos extremos como estos”, dijo Hasson, quien sin embargo observó: “en la complicada realidad en que se ha producido la legislación de la ley, combinado con el grave caso del diputado Ghattas que explotó su posición como diputado para dañar la Knéset, el Estado de Israel y el respeto a la democracia israelí, y con el apoyo de más de 70 legisladores a la solicitud de su expulsión, me veo obligado a considerar una excepción al caso antes mencionado del principio democrático que ha sido dañado con la aprobación de la ley de expulsión”.

Desde la apertura de la investigación contra Ghattas, Hasson continuó, “numerosas oportunidades se han dado a Ghattas para que renuncie, algo que eligió no hacer. En su caso, no renunciar a la Knéset es ya un acto ilegal, además de dañar la confianza en las instituciones y los ciudadanos”.

Ghattas escribió una carta a los legisladores pidiendo que no lo despidan de la Knéset, alegando un complot de la policía y de los medios de comunicación en su contra.