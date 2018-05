Diputado laborista Najman Shai: el término izquierda es una “mancha”

El diputado Najman Shai (Campo Sionista, laborista), que puede postularse para intendente de Jerusalén, ha provocado la ira de algunos de sus colegas del partido al calificar el término “izquierdista” como “una mancha”.

En una entrevista con el diario derechista Makor Rishon, se le preguntó a Shai cómo un miembro secular de un partido de izquierda cree que puede ser elegido intendente de una ciudad con tantas personas religiosas.

Él respondió: “No soy de izquierdas o izquierdista. Cuando comiencen las campañas, me adjuntarán esta mancha y la eliminaremos”.

Su colega de Campo Sionista, diputada Ksenia Svetlova, criticó su supuesto intento de congraciarse con la derecha. “Llamar a la izquierda una mancha es cooperar con los incitadores y los extremistas divisivos, con los peores de ellos”, dijo Svetlova, y agregó que la declaración de Shai “al final provocará el resultado contrario”.

Shai dijo que estaba sorprendido por la respuesta de la izquierda a la entrevista. La expresión no era buena, dijo, “pero yo no fui quien la dijo. Fue la pregunta del periodista”.

Shai agregó que el principal argumento en contra de su candidatura era “que soy izquierdista. Esto lo escucho de todos en la política de Jerusalén. Me preguntan: ‘¿Cómo puede un izquierdista ser intendente de Jerusalén?’ Le digo a cualquiera que me pregunte que no soy izquierdista. Estoy en un partido de centro izquierda. Ese es su lugar en la política israelí. No está mal estar a la izquierda. Está absolutamente bien”.

Shai ha declarado su intención de postularse para la intendencia, pero está esperando saber si su partido lo apoyará y asignará fondos para una campaña.

Shai no es el primer laborista en rechazar el mote de izquierdista; la ex presidenta del partido Shelly Yacimovich lo hizo en el periodo previo a las elecciones de 2013, y le dijo a la emisora ​​de radio de derecha Arutz Sheva que “llamar izquierda al laborismo es una injusticia histórica”.

El actual presidente de Campo Sionista, Avi Gabbay, fue criticado por su partido por criticar a la izquierda de Israel y alegar que la izquierda había olvidado cómo ser judío.