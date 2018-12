Detienen a la hija del fundador de Huawei por supuesta violación de las sanciones a Irán

La directora financiera del gigante electrónico chino Huawei, Wanzhou Meng, fue arrestada por las autoridades canadienses para ser extraditada a Estados Unidos por la supuesta violación de las sanciones impuestas por Washington contra Irán, anunció hoy el Gobierno de Canadá.

El Ministerio canadiense de Justicia informó que Wanzhou Meng, de 46 años de edad, fue detenida en Vancouver el sábado pasado y que los detalles de su caso se mantienen en secreto por orden judicial.

El viernes se celebrará una audiencia para determinar si la ejecutiva de Huawei, que es hija del fundador de la compañía, es puesta en libertad bajo fianza mientras se decide su extradición a EE.UU.

El periódico The Globe and Mail señaló que el arresto y extradición de Wanzhou han sido solicitados por las autoridades estadounidenses por la supuesta violación de las sanciones económicas impuestas por EE.UU. contra Irán.

La detenida ocupa el puesto de directora financiera de Huawei desde 2011 y es vicepresidenta de su Consejo de Administración.

Huawei, que fue fundada en 1987, se ha convertido en el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones y es uno de los mayores fabricantes de teléfonos celulares.

Las autoridades estadounidenses han advertido que Huawei supone una amenaza para la seguridad nacional por sus supuestos lazos con el Gobierno chino y sus servicios de seguridad.

EE.UU. se niega desde 2011 a comprar servidores producidos por Huawei y el Pentágono prohibió en mayo pasado la venta de teléfonos del fabricante chino en sus bases.

Senadores estadounidenses solicitaron hace dos meses al Gobierno canadiense que prohibiera la utilización de equipos producidos por Huawei en las redes de telecomunicaciones del país por temor a que el Ejecutivo chino sea capaz de utilizar esos equipos para actividades de espionaje. EFE

The chief financial officer of Chinese tech giant Huawei has been arrested in Canada. Meng Wanzhou, also known as Sabrina Meng, faces extradition to the United States. https://t.co/WP5tsoBR5d pic.twitter.com/AR1W5xgeUH

— CNN (@CNN) December 5, 2018