Descubren más gas en la costa de Israel

La empresa de energía griega Energean anunció esta mañana que, según las evaluaciones independientes de la firma de ingeniería Netherland, Sewell & Associates Inc., los depósitos de Karish y Tanin contienen un potencial de 136 billones de metros cúbicos (BCM) de gas natural, el doble del inicial estimado.

Las evaluaciones realizadas por NSAI el 30 de junio de 2017 indicaron 67 BCM en los nuevos campos de gas natural y el potencial para 69 BCM más. El informe de NSAI también indicó reservas de petróleo de 33 millones de barriles y el potencial de 71 millones de barriles más.

Energean dijo que planeaba realizar perforaciones exploratorias adicionales en los campos de Karish y Tanin para alentar la competencia en el mercado israelí y reducir los precios de la energía para los consumidores. La compañía dijo que la perforación de desarrollo comenzará en 2018.

Energean, que adquirió los yacimientos luego de que el gobierno israelí aprobara el acuerdo de desarrollo, compite con los campos de gas Tamar y Leviathan controlados por Delek Group Ltd. y Noble Energy Inc.