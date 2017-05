Los miembros de la delegación norteamericana que están preparando la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Israel le pidieron al equipo israelí relacionado con el tema que abandonaran el “Kotel Hamarabí” o Muro Occidental (conocido en el mundo gentil como Muro de los Lamentos), diciéndoles “este no es vuestro territorio, esto es Cisjordania”.

Los equipos norteamericano e israelí estaban visitando el sitio sagrada de cara a la próxima visita de Trump el 22 y 23 de mayo.

El equipo israelí pidió que el primer ministro, Biniamín Netanyahu, acompañara a Trump durante su visita al Muro Occidental, pero fueron rechazados por los norteamericanos. Esto provocó una fuerte discusión entre los representantes de ambos equipos.

Dos funcionarios del consulado de Estados Unidos en Jerusalén se expresaron rudamente con el equipo israelí diciéndoles entre otras cosas: “Les estamos pidiendo que se vayan, necesitamos que nos dejen tranquilos. Los funcionarios israelíes no pueden estar aquí, esto es Cisjordania. Esta es una visita privada del presidente y no tiene nada que ver con ustedes. Este no es vuestro asunto”.

Los choqueados miembros del equipo israelí le dijeron a los norteamericanos: “Eso es totalmente inaceptable y rechazamos totalmente estas afirmaciones. Este es un lugar sagrado bajo la soberanía israelí”.

La delegación norteamericana insistió en separarse del equipo israelí y continuó su visita al Muro Occidental y al Santo Sepulcro por su cuenta.

El equipo norteamericano también rechazó la sugerencia israelí de que los equipos de la Oficina de Prensa del Gobierno (GPO) cubran la visita del presidente Trump a los sitios sagrados en Jerusalén y la transmitan en vivo. “Esta es una visita privada”, insistieron los estadounidenses.

El equipo israelí reportó los comentarios estadounidenses a la Oficina del Primer Ministro

La Oficina del Primer Ministro dijo en respuesta que “la afirmación de que el Muro Occidental es Cisjordania es chocante. Jerusalén está convencido que esas declaraciones no se corresponden con la política del presidente Trump, tal como fue expresada en la firme objeción norteamericana a la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel está procurando aclaraciones de EE.UU. sobre el asunto”.

Mientras tanto, el nuevo embajador de EE.UU. en Israel, David Friedman, arribó al Aeropuerto Ben Gurión y se dirigió directamente al Muro Occidental para rezar. Allí se encontró con el cantante Steven Tyler líder de la banda Aerosmith.