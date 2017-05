David Hatchwell: “El antisemitismo brota en España en los extremismos de derecha e izquierda”

David Hatchwell, presidente de la comunidad judía en Madrid pronunció, con motivo del Día del Holocausto, un duro discurso que dejó descolocados a los representantes del Ejecutivo municipal.

En su discurso que recuerda a los seis millones de judíos, cientos de miles de gitanos, homosexuales, discapacitados y disidentes políticos asesinados por el nazismo, como así también a los Justos entre las Naciones que realizaron esfuerzos extraordinarios por proteger a sus comunidades judías.

“Debemos recordar a todas estas naciones aliadas, que sacrificaron a sus jóvenes para derrocar a la bestia del III Reich. Nuestro deber de memoria nos exige a todos recordar el mayor crimen sucedido en la historia de toda la humanidad. Recordar la Shoá es trabajar en la humanización del ser humano. Debemos educar sobre la importancia de la libertad, la transparencia, la independencia de la justicia y el respeto a la diferencia del otro. Creíamos que con la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, Europa y el resto del mundo se hubiesen liberado del antisemitismo. No es así. Desafortunadamente la lección no ha sido aprendida. Desgraciadamente, la gran mayoría de los países árabes, actualmente, siguen intoxicados por un antisemitismo arraigado hacia todo lo judío y, por supuesto, hacia el único Estado judío, el Estado de Israel.

También, en los últimos años, estamos viviendo en el mundo occidental y especialmente en España, una oleada despreciable de campañas incitando a boicotear a Israel, el judío entre las naciones. Estas campañas de boicot, como el BDS, se disfrazan con discursos políticos humanitarios de supuesto apoyo propalestino, pero no son más que formas nuevas de antisemitismo. No nos confundamos, detrás de ellas está la misma ideología de odio que hace sólo 80 años quiso excluir a los judíos de la faz de la tierra. El antisionismo moderno es el antisemitismo aceptable de la Europa de antaño, ese doble rasero que se aplica a los judíos y a Israel es buena prueba de ello”, expresó Hatchwell.

“El antisemitismo que brota en las redes sociales, en las tertulias y en los discursos de extrema derecha y sobre todo ahora de una izquierda radical, ignorante, no es sólo un problema de los judíos, es la métrica de la patología de la intolerancia en una sociedad, es una señal de alerta frente al racismo, a la xenofobia, a la homofobia, a la discriminación y al odio al diferente. Hoy también me gustaría denunciar aquí a regímenes fanáticos teocráticos como el iraní, que pregonan el odio judeofóbico; niegan la Shoá mientras amenazan y se preparan a cometer un genocidio nuclear de las mismas características. Quiero decir alto y claro hoy que no es aceptable cabalgar con un régimen con intenciones nazis”, añadió el dirigente comunitario judío.