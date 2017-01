Cuarta piloto femenino de combate en las Fuerzas Aérea

Finalizó el curso y fue entrevistada en el sitio del FDI

La teniente Shahar, se convirtió en la cuarta piloto de combate femenino en la historia de la Fuerza Aérea Israelí.

Tiene 22 años y creció en un pequeño lugar del centro del país, estudió informática en la escuela secundaria, admite que cuando vinieron a ponerlos al tanto de las actividades del ejército, hacia finales del secundario, no conocía nada sobre volar, pero a partir de allí se dio cuenta donde quería actuar en la Fuerzas de Defensa de Israel.

Cuando la entrevistaron en la nueva página web de la FDI consideró que no era el estereotipo sobresaliente que tal vez se necesitara pero que pilotear era su deseo. Ella afirma que hay una gran cantidad de mujeres en el ejército que tienen el potencial de unirse al mundo del pilotaje, pero que no lo saben.

Cuando sus primeros amigos comenzaron a ser llamados a las fuerzas de élite del Tzáhal decidió que quería unirse a los pilotos de combate.

En cuanto al momento en que se le informó que fue aceptada como piloto, Shahar comentó, “Me emocionó enormemente y únicamente quería correr y telefonear a mi casa. Llamé a mi madre y a mi comandante anterior con el que practiqué en un simulador y sentí su apoyo incondicional”.