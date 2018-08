¿Cuál es el equipo de fútbol preferido de Netanyahu o que le gusta comer? El primer ministro responde al público por Instagram

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizó una sesión de preguntas y respuestas con seguidores a través de su cuenta personal de Instagram. En la sesión, contestó preguntas en un variado rango de temas – desde su comida preferida hasta su análisis de la situación en el norte.

El primer ministro Netanyahu contestó a varias preguntas de índole personal. Por ejemplo, contó que duerme por lo general 7 horas al día “menos cuando suena el teléfono rojo”, que su comida preferia es “pasta y pescados” y que es hincha del equipo de fútbol de la capital israelí, Beitar Jerusalem. Sobre su equipo de fútbol confesó ser un “ávido fan” y dijo que no va a la cancha a ver los partidos para “no molestar a los hinchas con los arreglos de seguridad”.

Asimismo, uno de los seguidores le preguntó si piensa a veces en su hermano Yoni, quien murió durante la Operación Entebbe, rescatando a rehenes del terrorismo. El primer ministro contestó que piensa en él todos los días.

Algunos seguidores aprovecharon la oportunidad para pedir consejos al primer ministro. Un joven le preguntó qué consejo le daría a una persona de 16 años. El primer ministro le contestó “leer muchos libros y no dejar de aprender”. Otro seguidor preguntó si “comprar una casa en Samaria o temer de una evacuación en el futuro”, a lo que el primer ministro contestó: “Intento no dar consejos de compras, pero prometo que no evacuaremos ningún pueblo en la tierra de Israel”. Uno de los seguidores preguntó qué recomienda a los medios de comunicación: “dejar las fake news y comenzar a reportar la verdad”.

Otros seguidores preguntaron sobre la situación de seguridad de Israel. Uno de ellos pidió al primer ministro definir la actual situación, la cual Netanyahu definió: “Cuidamos de nosotros mismos con nuestros propios medios – y esta es la diferencia en el destino de nuestro pueblo”. Sobre la situación en el norte del país comentó solamente: “nos ocupamos de esto todo el tiempo”. Asimismo, preguntado sobre su relación con el primer ministro de India, Narendra Modi, contestó: “es un amigo personal cercano y un gran amigo del Estado de Israel”.