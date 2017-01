Crónicas de luces y sombras

Libro de nuestro colaborador Benito Roitman

El economista uruguayo-israelí Benito Roitman, colaborador de Aurora durante casi una década, reunió sus escritos dándoles unidad en la forma de un libro, Crónica de luces y sombras (2006-2015). En él, el reconocido consultor de organismos internacionales como la OIT, el CEPAL y PNUD, y autor de un sinnúmero de revistas científicas, nos brinda un enfoque que combina el riguroso análisis macroeconómico con una mirada crítica de la sociedad israelí y de sus políticos.

De este modo, logra mostrarnos a Israel, como bien lo expresa su título con sus luces y sus sombras. A lo largo de sus páginas el autor nos recuerda que detrás de las buenas cifras macroeconómicas y los éxitos tecnológicos siempre hay platos rotos que no se deben esconder debajo de la alfombra: la persistente desigualdad, que a lo largo de los años Israel no logra mejorar, manteniéndose como uno de los países más desiguales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE); la baja productividad de la fuerza laboral, debido a baches educativos y de formación; la excesiva dependencia del país del comercio internacional; la baja inversión en el sistema de salud; la inmensa inversión en seguridad, la concentración de la actividad económica en pocos grupos.

No falta la mención en sus páginas de infinidad de problemas políticos acarreados por la falta de una solución diplomática al conflicto con los palestinos, la continuidad del statu quo entre estado y religión (monopolio del Rabinato ortodoxo sobre la identidad judía) que genera fricciones con la dirigencia judía de la diáspora, y crecientes conflictos con la población ultraortodoxa que aún no está integrada al mercado laboral, y demás problemas que a pesar de su gravedad, no terminan –aún- de minar la productiva fábrica cultural y económica que es la sociedad israelí pero que exigen una atención permanente para evitar el riesgo de “adormecimiento” siempre latente en una sociedad.

Benito nos invita siempre a estar alertas, a ver que no todo lo que luce es oro, y esa es la tarea del intelectual.

Reseñó: Jorge Iacobsohn.