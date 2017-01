Crean sistema para encontrar objetos personales perdidos

Tecnología Israelí promete poner fin a la búsqueda

La compañía israelí GearEye promete poner fin a la búsqueda de los objetos personales perdidos, como ser teléfonos, llaves etc. Su tecnología utiliza una plataforma de localización de cosas para localizar la ubicación precisa de objetos de valor en todo momento, dando un paso más allá de las plataformas típicas de Internet-de-objetos (IO) que conectan los objetos a Internet, pero no pueden localizar su paradero.

GearEye se compone de un escáner de identificación por radiofrecuencia (RFID), etiquetas y una aplicación con listas de control conectados.

Sólo tiene que colocar etiquetas RFID en sus artículos pequeños y crear una lista de control usando la aplicación móvil GearEye. Con un simple movimiento de la batería en los casos de teléfonos inteligentes la aplicación le permitirá saber si sus artículos etiquetados están en su bolso, marcándolos fuera de la lista de verificación. Si un artículo no está en la lista de verificación, la aplicación le indica dónde fue su última ubicación escaneada.

Para los fotógrafos profesionales, por ejemplo, la falta de un elemento fundamental de su equipo puede significar el fin de una sesión de fotos y la pérdida de trabajo de un día completo.

“Toda mi vida he estado extraviando elementos importantes como las llaves y pasaporte”, manifiesta la fundadora y directora de GearEye, Yulia Lerner, en un comunicado. “Un día, pensé, ¿por qué no etiquetar estos elementos y encontrarlos con mi teléfono?”. Y así nació la idea de este buscador que permite fácilmente asegurarse de que uno tiene aquel artículo que más necesita. Es muy práctico para los fotógrafos y también puede ser utilizado por los DJ, los viajeros frecuentes, electricistas, plomeros y todos los usuarios diarios que manejen el sistema.