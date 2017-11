La Corte de Distrito de Tel Aviv ha ordenado a Uber Israel que suspenda sus servicios de taxi UberDAY y UberNIGHT dentro de las 48 horas posteriores a una apelación de la Asociación de Conductores de Taxis de Israel y la empresa de aplicaciones de llamadas de taxi Gett.

A principios de noviembre, Uber Israel comenzó a operar su servicio de viaje UberDAY en Tel Aviv y las ciudades vecinas de Ramat Gan y Givataim con viajes a Herzlia en el norte y Bat Yam en el sur.

Desde octubre de 2016, Uber Israel ha estado operando su servicio UberNIGHT en el gran Tel Aviv. El servicio tenía restricciones severas sobre la cantidad de viajes que cada conductor podía proporcionar, de modo que las ganancias tendrían un límite para cubrir los costos de mantenimiento del automóvil según lo definido por la Autoridad Tributaria de Israel.

Sin embargo, el juez Eitan Orenstein encontró que Uber Israel no cumplía con el criterio de viaje compartido por el cual los conductores simplemente cubren los costos de un viaje. Esto también planteó la cuestión de un seguro adecuado y el tribunal no quedó convencido por las garantías de Uber Israel de que tales políticas se estaban aplicando.

El Ministerio de Transporte también demandó a Uber Israel por prestar un servicio, que en su opinión es ilegal. El juez Eitan Orenstein criticó al Asesor Jurídico del Gobierno por no haber expresado una posición sobre el asunto.