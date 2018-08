Clipa 37: “Planeando vacaciones de mí misma”

En el Teatro Clipa 37 que abrió recientemente su nueva sede en la calle Harav Hakook 37 en Tel Aviv, se presenta una importante obra creada por Idit Herman, junto a Orin Yohanan, que lleva el curioso título de “Planeando vacaciones de mi misma. Comprobando los costos” y es una obra autobiográfica y reveladora de procesos internos de las creadoras. Se estrenó en el marco del festival IntimaDance del teatro Tmuna. Se presentará el 18 y el 30 de agosto. Cuenta con nuestra recomendación pues se trata de una obra muy lograda, una experiencia original y única en su estilo.

Dima Tolpanov, gran artista y creador compañero de vida de Idit Herman con quien en conjunto fundaron el Teatro Clipa, murió prematuramente. Su ausencia ha dejado un gran vacío, pues Dima propuso y creo importantes conceptos artísticos y cosmovisión. Orin Yochanan pregunta: “¿Cómo podemos contener el vacío?” Mientras que Idit la viuda de Dima comenta en escena: “Justo antes de morir, cuando me di cuenta de lo que iba a pasar, me quedé helada, todo siguió moviéndose alrededor como en una realidad virtual, pero no podía hacer nada.”

“Planeando vacaciones de mí misma” es un trabajo que tiene lugar en el vacío enorme que resulta de la pérdida. Es una especie de diálogo abierto en escena entre Orin una artista multidisciplinaria que trabaja en Clipa e Idit, su directora artística. En este montaje se invirtieron las funciones y Hermann, que acompaña a Yonathan en sus obras ahora es su materia prima. “El trabajo se centra en la brecha creada en el momento del trauma, en el que todo parece congelarse alrededor y no puedes moverte”.

Se trata de unos segundos, pero esta caída fuera de tiempo rompe su visión del mundo y se cae casi físicamente en el vacío sin fin, donde estamos, y se revela la corteza quebradiza que llamamos realidad”. Hermann es una herramienta frágil y Yonathan la envuelve con toda clase de materiales, plásticos, muchos metros de nylon corrugado y transparente, para mantenerla entera. Se creó con la ayuda del, Departamento de Bellas Artes de Tel-Aviv-Iafo y la Fundación Yehoshua Rabinovich para las Artes. https://www.youtube.com/watch?v=nZOPjSmMjD8&feature=youtu.be