Caos tras sorpresiva huelga en el sistema educativo

Autoridades alegan errores en pagos salariales

Una huelga sorpresiva tuvo lugar en los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del país durante el martes por la mañana después de que el tribunal de trabajo de Tel Aviv ordenó comenzar las clases a las 9am en vez de las 11am.

Sin embargo, debido a que la decisión se tomó después de las 8 de la mañana, el caos se produjo en el sistema educativo, con muchos padres en un aprieto después de no saber si enviar a sus hijos a la escuela o quedarse en casa con ellos.

El Sindicato de Maestros de Israel anunció la huelga sorpresivamente el lunes por la creciente preocupación de que varios maestros y profesionales de la educación aún no han sido pagados en su totalidad.

Los ministerios de Finanzas y Educación solicitaron el lunes por la noche al tribunal de trabajo, que emitiera una orden judicial a la huelga.

El tribunal del trabajo celebró una audiencia sobre la petición el martes por la mañana, que comenzó después del comienzo de la jornada escolar a las 8am.

Minutos en la audiencia, la jueza Irit Hermel sugirió que se llegue a un acuerdo para el día para que la huelga se pueda evitar mientras las partes continúan las conversaciones.

Benny Cohen, el abogado que representa al Sindicato de Maestros, rechazó la propuesta. “No cancelaremos (la huelga) a menos que el tribunal decida cancelarla. Los educadores tienen derecho a protestar”, dijo Cohen.

Las partes mantuvieron una discusión cerrada con la jueza en un esfuerzo por llegar a acuerdos, pero no tuvieron éxito, llevando a los jueces a aceptar una propuesta de un sindicato de padres para poner fin a la huelga a las 9 de la mañana.

El Sindicato de Maestros también emitió una declaración. “Miles de profesionales de la educación se han visto gravemente afectados por la débil implementación de la conversión salarial por parte del Ministerio de Educación en el marco de la reforma que lleva a cabo, así como por la deficiente implementación de los acuerdos entre la Histadrut”.