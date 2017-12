El cantante ultraortodoxo israelí Yonatan Razel provocó un escándalo cuando optó por presentarse en su propio concierto con una cinta negra cubriendo sus ojos para no ver a las mujeres al pie del escenario que estaban bailando con su música.

El cantante de 44 años a menudo se presenta para audiencias mixtas, y esta tampoco es la primera vez que se tapa los ojos en un esfuerzo por evitar ver a las mujeres bailar con su música.

El año pasado en una actuación en Shiloh, se cubrió la cara con su chaqueta cuando las mujeres comenzaron a bailar.

Los organizadores del festival de música jasídica Tzama, del cual el concierto de Razel fue parte, dijeron en reacción a la actitud del cantante que “Razel ha actuado regularmente ante las mujeres durante años, y las respeta. Y no se debe atribuir ningún otro significado a sus acciones”.

Na’amat, una organización de mujeres israelíes, protestó por la aparición con los ojos vendados del cantante jaredí en una enojosa publicación en Facebook. “¿Hasta dónde llegará este extremismo religioso? ¿Quiénes son los rabinos que fomentan ese comportamiento extraño?”.

Muchos otros comentarios llegaron a Twitter. El periodista Yoaz Hendel tuiteó que realmente le gusta Razel, y no le importa si se tapa los ojos. “En general, prefiero que la gente se cubra ella misma los ojos (una costumbre extraña) que pedirle a otros que los encubran”.

La periodista Linoy Bar Gefen tuiteó que, en teoría, debería sentirse insultada por la cinta, pero para ella fue muy divertido una vez que pensó en lo que le había pasado a sus cejas y pestañas cuando tuvo que quitársela.

Razel es un cantante muy popular en la sociedad religiosa, y también entre el público no religioso. Sus canciones se reproducen regularmente en muchas estaciones de radio israelíes, como Reshet Guimel y la radio del Ejército.