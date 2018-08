Candidato presidencial de Brasil, Bolsonaro, dice que cerraría la embajada palestina en el país

Uno de los candidatos para la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que cerraría la embajada palestina en Brasil. En el pasado Bolsonario prometió además trasladar la embajada de su país a Jerusalén en caso de ser elegido presidente.

Según varios medios locales, durante sus palabras dijo el candidato Bolsonaro que Palestina no debería tener una embajada en Brasil porque no es un país: “Al no ser Palestina un país, no debería tener una embajada aquí.. No deberíamos de hacer esto, sino dentro de poco vamos a tener una representación de las FARC aquí también”.

Cuando en el pasado diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, Bolsonaro aplaudió la decisión del presidente: “Quiero mandar un abrazo para Trump por su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, país hermano y cuna de nuestra cultura. Un país envidiable, de progreso, con una población maravillosa. Una isla en un mar de dictaduras. Ese es nuestra querido Israel”.

Jair Bolsonaro, de 63 años, es considerado una figura polémica en Brasil y es apodado por algunos como el “Trump brasilero”. Ha sido miembro de la Cámara de Diputados desde 1991 y en el 2014 fue el diputado federal más votado en el estado de Río de Janeiro.

La primera vuelta de las elecciones en Brasil se llevarán a cabo el 7 de Octubre de este año. Según algunas encuestas publicadas en las últimas semanas, Bolsonaro lidera la intención de voto de los ciudadanos de Brasil, en caso de que el ex presidente Lula da Silva no se presente en las elecciones.

En el año 2010, Brasil reconoció a Palestina como un Estado independiente, siguiendo un movimiento adoptado por varios países de la región. Las relaciones entre Israel y Brasil se vieron afectadas en especial durante los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, protagonizando varios episodios de tensión diplomática.

Video en portugués publicado en Twitter donde Bolsonaro aplaude la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel: