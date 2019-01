Canciller iraní: Israel y EE.UU. deberían abandonar la Tierra

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Javad Zarif, propuso en su cuenta de Twitter que Israel y EEUU abandonen el planeta Tierra.

El comentario fue hecho a propósito del abandono de Estados Unidos e Israel de algunos organismos internacionales que, a su juicio, han demostrado su ineficacia. Tal es el caso del retiro del organismo de Naciones Unidas encargado de la cultura, UNESCO, cuya asamblea ha aprobado varias resoluciones anti-israelíes que intentan borrar el pasado histórico de Israel en su capital.

En su tweet Javad comenta los múltiples tratados e instituciones de los que Estados Unidos se ha retirado últimamente, suma a Israel en esa iniciativa de abandono y sugiere que, a falta de sitios de dónde retirarse, deberían juntos retirarse del planeta Tierra.

La declaración proviene del principal régimen promotor del terrorismo mundial (que ha alcanzado mortalmente hasta Argentina) y principal desestabilizador de Medio Oriente.

After #JCPOA, #NAFTA, #TPP, Climate Convention & …, the Trump regime—along with the Israeli regime—today officially withdrew from #UNESCO. Is anything left for the Trump Administration and its client regime to withdraw from? Perhaps from planet Earth altogether?

— Javad Zarif (@JZarif) January 1, 2019