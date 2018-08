BLOG EN VIVO: Escalada de violencia en el sur de Israel

Desde la noche del miércoles, cerca de 200 cohetes y morteros han sido disparados por terroristas palestinos desde la Franja de Gaza hacia Israel. Alrededor de 30 de ellos fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro.

Sigue nuestro blog en vivo para mantenerte actualizado de las últimas noticias:

(*HORARIO DE ISRAEL)

23:01 – La cadena de noticias qatarí Al Jazeera informa que fue alcanzado un acuerde de cese al fuego entre Israel y el Hamas con intermediación de Egipto. El alto al fuego entraría en vigor desde esta noche. En Israel no confirman el reporte.

22:30 – La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, declaró que “la situación en Gaza es muy preocupante. Condenamos el lanzamiento de cohetes del Hamas hacia Israel y apoyamos completamente el derecho de Israel de defenderse”

22:16 – El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, envió una carta al Secretario General de las Naciones Unidas solicitando que condenen el lanzamiento de cohetes por parte del Hamas desde Gaza.

En la carta enviada el embajador Danon escribió: “Las alarmas han destrozado una vez más la esperanza de los niños en el sur de Israel de tener unas vacaciones de verano tranquilas – ningún país en el mundo toleraría esta situación”. Asimismo añadió: “La comunidad internacional debe condenar al Hamas y responsabilizar a la organización terrorista por este ataque inaceptable”.

22:11 – Se confirma que dos cohetes cayeron en la noche en terrenos abiertos en el consejo regional Jof Ashkelon y que el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro interceptó un cohete cerca de Sderot.

21:56 – Finaliza reunión del gabinete de seguridad del gobierno israelí. De la oficina del primer ministro declararon que “el gabinete dio instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel de seguir actuando con fuerza contra las organizaciones terroristas”

21:27 – En la red de noticias Wataniya reportan que fuentes cercanas al Hamas declararon que hay conversaciones en El Cairo para llegar a un cese al fuego.

21:14 – Suenan nuevamente las alarmas en varios poblados en el sur de Israel por cohetes disparados desde Gaza. Las alarmas se activaron en Kerem Shalom, Netiv Haasará, Yad Mordejai, Or Haner y Erez.

21:03 – El movimiento terrorista Hamas niega ser responsable del lanzamiento de cohete contra la ciudad de Beer Sheva y responsabiliza a una organización salafista del ataque.

20:40 – El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ronen Manelis: “Las Fuerzas de Defensa de Israel no pueden aceptar esta realidad. Estamos actuando con determinación, responsabilidad y fuerza”. Además agregó: “El Hamas está jugando con fuego e intensificaremos nuestras acciones hasta que haya paz en el sur”.

20:30 – Fuerzas de Defensa de Israel publican video del ataque a un edificio relacionado con el movimiento terrorista Hamas. Para ver entre aquí.

20:13- Suenan las alarmas en varios poblados al sur del país: Kissufim, Nirim y Ein Hashlosha.

19:40 – La agencia de noticias Quds identificada con el Hamas publica video donde se muestran escenas de lanzamientos de cohetes anoche.

18:35 – En estos momentos se reúne el gabinete israelí para considerar las próximas acciones tras la escalada de violencia. En la Franja de Gaza reportan que Israel volvió a realizar una serie de ataques contra objetivos del Hamas hace algunos minutos.

18:30 – Después de varias horas sin cohetes, suenan las alarmas nuevamente en el sur de Israel en los poblados de Nir Oz, Ein Hashlosha y Nirim.

17:12 – Alto funcionario del gobierno israelí dice a la prensa que “el Hamas sufrió un duro golpe. Las Fuerzas de Defensa de Israel están preparadas para cualquier escenario”.

16:09 – Se identificaron dos cohetes que cayeron en campos abiertos en el Consejo Regional Eshkol, no se activaron las alarmas.

16:03 – El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Liberman, declara que Israel “hará todo lo necesario para detener los cohetes de Gaza”. Para más información entre aquí.

15:19 – Por primera vez en cuatro años cohetes son disparados contra la ciudad de Beer Sheva, una de las más grandes de Israel. Los cohetes cayeron en campos abiertos, no hay daños ni heridos. Para más información entre aquí.

15:16 – Comandante de la División del sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, Hertzi Halevy: “Estamos preparados para cualquier escenario y haremos todo lo que sea necesario para cuidar la seguridad de los ciudadanos”

14:51 – El ministerio de Exteriores de Francia comunica que “Francia lamenta la escalada de violencia entre Israel y la Franja de Gaza y condena el lanzamiento de cohetes hacia Israel”.

