El líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ofreció ceder el puesto de su partido en el Comité de Asuntos Internos de la Knesset al Likud Benny Begin, quien fue expulsado del panel.

El legislador crítico de la coalición Begin, el hijo del ex primer ministro Menachem Begin, fue expulsado después de expresar su oposición a un proyecto de ley que prohibiría que la policía informara a los fiscales si había fundamentos para la acusación al concluir sus investigaciones.

“Él está invitado a tomar el lugar de Yesh Atid en el Comité de Asuntos Internos de la Knesset”, dijo Lapid a la Radio Galei Tzáhal.

Pero incluso si Begin aceptara la oferta de reemplazar a Yael German de Yesh Atid en el comité y votara en contra del proyecto de ley, la coalición aún retendría la mayoría en el panel con ocho legisladores del gobierno enfrentados contra cinco legisladores opositores y Begin.

La decisión de expulsar a Begin del comité provocó una reacción enfadada por parte de la oposición, ya que los legisladores de la coalición dijeron que el legislador del Likud estaba siendo castigado por violar la posición oficial de su partido.

Begin le dijo al comité que el proyecto de ley solo debe aplicarse a casos futuros, excluyendo las investigaciones en curso sobre el primer ministro Biniamín Netanyahu.

El proyecto de ley ha sido visto como un intento de los legisladores del Likud de proteger a Netanyahu de las consecuencias públicas en caso de que la policía encuentre evidencia suficiente para justificar cargos criminales por parte de los fiscales.

Begin dijo que creía que la legislación propuesta provenía de “buenas intenciones”, es decir, evitar empañar la reputación de los políticos investigados por la policía, que finalmente son liberados por los fiscales sin cargos. Pero no se puede extender a casos abiertos que involucran investigaciones, agregó.

El proyecto de ley propuesto por David Amsalem (Likud) encarcelaría a los investigadores que emiten recomendaciones para la acusación formal, así como a los oficiales de policía que filtran información de las investigaciones en curso a la prensa. Una cláusula anterior, que habría encarcelado a periodistas por publicar esa información, ha sido eliminada. Actualmente, la policía no recomienda explícitamente las acusaciones pero publica un resumen que describe si existe una base probatoria para los cargos.

El presidente del Comité de la Cámara de Representantes, Yoav Kisch (Likud), informó al pleno que Begin había sido reemplazado en el panel por su colega del David Bitan. Begin dijo que su expulsión fue en contra de su voluntad.

Esta no fue la primera vez que el partido gobernante Likud reorganizó sus comités simplemente para librarse de la oposición de Begin, reconocido como uno de los pocos militantes del Likud fieles al legado democrático del fundador del partido Zeev Jabotinsky.

A principios de este año, se formó un comité especial para debatir el llamado proyecto de ley Estado-nación judío, contra el cual Begin se ha opuesto. El año pasado, Begin fue el único legislador de la coalición que votó en contra del Proyecto de Ley de Regulación para legalizar asentamientos de Cisjordania. Para esa legislación también, la coalición formó un panel especial para asegurar una mayoría de coalición en el comité.