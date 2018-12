Bennett a Netanyahu: “Usted ofendió a mi esposa, exijo que se disculpe”

El canal dos de noticias, informó que una fuente cercana a Shaul Elovitch (propietario del sitio Walla), manifestó que el primer ministro Benjamín Netanyahu, solicitó a este medio publicar una noticia acerca de la esposa de Naftali Bennett, que indicaría que Gilat Bennett, trabajó como Chef en una confitería que no respetaba las normas del cashrut.

El enojo de Bennett, viene a raíz del supuesto pedido de Netanyahu, al periodista Amit Segal, estrecho colaborador de Elovitch que publicara una nota acerca de que Gilat Bennett, trabajó como chef en restaurantes no casher (la cashrut indica cuales son los alimentos que los practicantes judíos pueden comer según los preceptos bíblicos).

La historia que Netanyahu supuestamente pidió que se publicara sobre Gilat, data de la época en la cual la pareja vivió en Nueva York en el año 2002.

Con anterioridad a esta disputa entre el Primer Ministro y el Ministro de Educación, Natali Bennett, la Policía de Israel anunció que hay suficientes evidencias para enjuiciar a Netanyahu por fraude, y abuso de confianza en el Caso 4000, por presunta corrupción en el caso de la vinculación del Primer Ministro con Walla y Bezeq.

El ministro resentido por esta supuesta solicitud de Benjamín Netanyahu publicó un mensaje inusualmente duro en las redes sociales, demandando al Primer Ministro a disculparse con su esposa, expresó “Lo siento por usted, si se tomó la molestia de llamar personalmente al dueño de Walla, para lastimar a mi esposa, en un acto cobarde y despreciable, ¡debería darle vergüenza y hacerse cargo!

Naftali Bennett, prosiguió diciendo que se casó con una mujer de un hogar secular con altos valores morales y juntos formaron un hogar sionista y religioso. “Exijo disculpas para mi esposa”, ratificó.

El portavoz del Likud, Yonatan Urich, no negó el informe, pero dijo que la hipocresía de Bennett no tiene límites, “él es el que debe disculparse. Las personas que viven en casas de vidrio no deben tirar piedras”, y agregó “los periodistas saben que Bennett no ha dejado de dar informes negativos sobre Sara Netanyahu, en cada oportunidad que se le presenta”.

De manera similar, el hijo del primer ministro, Yair Netanyahu, escribió en Facebook: “hiciste esto un millón de veces contra mi madre y Noni Mozes, (propietario del periódico Yediot Ahronot) y con todos los editores de medios posibles en el país, entonces ¿qué pretendes”.