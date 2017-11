El ex primer ministro y ex ministro de Defensa, Ehud Barak, le dijo al Canal 2 de la televisión, que él es sin lugar a dudas, “el más adecuado y calificado para dirigir a Israel que cualquier otro candidato, incluyendo (al primer ministro Biniamín) Netanyahu.”

Barak también presentó los resultados de una encuesta realizada hace varios meses, según la cual había superado al primer ministro Netanyahu entre el público secular de Israel.

Sobre su “política de enviar mensajes de Twitter”, el ex jefe del Partido Laborista respondió: “Ese es el curso de acción más directo y práctico en esta coyuntura. No es un secreto que muchas personas se me han acercado pidiéndome que comience a organizar o a fundar algo”.

“También tengo una encuesta. Alguien me envió una enorme encuesta, no tengo ni idea de quién está detrás de ella; pero plantea la pregunta:”Si hubiera elecciones directas para el primer ministro, ¿votaría usted por Netanyahu o Barak”, señaló el ex líder laborista.

“Estoy por delante de Netanyahu entre el público secular. Cuando nos fijamos en el público en general, él está por delante, incluso con un margen ligeramente más grande, pero ninguno de los dos llega al 40 por ciento. El 35 por ciento de la población está indeciso. Y es entonces cuando ‘Bibi’ es el primer ministro en funciones, después de numerosos escándalos de corrupción, y Barak es un ciudadano que está escribiendo mensajes de Twitter”, manifestó Barak, añadiendo que la encuesta fue realizada hace cuatro meses.

“Me falta la humildad suficiente para señalar que en cuanto a antecedentes, experiencia, reconocimiento internacional, el conocimiento íntimo de las cuestiones de seguridad, habilidad política, la economía y así sucesivamente, soy el más adecuado y calificado para conducir a Israel que cualquier otro candidato, incluyendo a Netanyahu, quien tiene experiencia pero carece de capacidad para tomar decisiones”, concluyó Barak.