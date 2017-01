Australia expresó “preocupación” por la construcción en asentamientos

En una rara reprensión de la empresa israelí de construcción de viviendas en los asentamientos, Australia expresó su “preocupación” por el anuncio de la construcción de 2.500 hogares, e instó a Israel a suspender los pasos unilaterales que, según el país aliado, socavan el proceso de paz.

“El gobierno australiano está preocupado por el importante anuncio reciente de asentamientos en Cisjordania”, dijo la canciller australiana Julie Bishop a ABC News. “Seguimos pidiendo a ambas partes que eviten una acción unilateral que disminuya las perspectivas de una solución negociada de dos estados”.

El primer ministro Biniamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, anunciaron planes para construir 2.500 unidades de vivienda en varias ciudades de Cisjordania, en su mayoría, aunque no exclusivamente, dentro de los bloques de asentamientos.

La postura de Australia sobre el anuncio fue notable porque Camberra ha sido durante mucho tiempo un amigo incondicional de Israel, sin miedo a desafiar el consenso internacional para proteger al Estado judío de las críticas a su política de asentamientos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén se negó a comentar la declaración de Bishop.

A principios de este mes, Australia envió sólo una delegación menor a la conferencia de paz de París y expresó su preocupación por la declaración conjunta emitida al final del evento, lo que provocó fuertes críticas de los palestinos.

Camberra se distinguió por primera vez del resto del mundo a principios de 2014, cuando la ministra de Relaciones Exteriores, Julie Bishop, en una entrevista con The Times of Israel, se negó a declarar ilegales los asentamientos israelíes.