Australia condena al grupo terrorista Hamás

Distinguiéndose del coro internacional de condenas a Israel

El primer ministro de Australia, Malcom Turnbull, culpó al grupo terrorista Hamás por las decenas de muertos en los violentos enfrentamientos entre manifestantes palestinos y las tropas israelíes que defendían la frontera.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, anunció que en los incidentes fronterizos murieron 59 palestinos y más de 2.700 resultaron heridos. Entre los muertos hay cinco menores, dijo la cartera de Salud.

Sin embargo, el portavoz militar, teniente coronel Jonathan Conricus, advirtió que las cifras provistas por las autoridades del enclave costero no son confiables, y no se han podido verificar en forma independiente.

Respecto a los heridos palestinos, el vocero castrense destacó que la mayoría lo son por inhalación de gas y que no se puede confiar a en los datos sobre heridos y muertos que provee Hamás.

El primer ministro australiano, Malcom Turnbull, le señaló a la Radio 3AW de Melbourne que la pérdida de vida es “trágica” pero que “la conducta de Hamás es de confrontación. Ellos están buscando provocar a las Fuerzas de Defensa de Israel”.

Turnbull puso de relieve que el grupo terrorista estuvo “empujando a la gente a la frontera. En esa zona de conflicto, básicamente están empujando a las personas a circunstancias en las que es muy probable que les disparen”.

Mientras tanto, la ministra de Exteriores australiana, Julie Bishop, pidió a Israel que sea proporcional en su respuesta y se abstenga de un uso excesivo de la fuerza.

Bishop añadió que Israel tiene el derecho de proteger su población e instó a los palestinos a “abstenerse de la violencia y de intentar ingresar al territorio israelí”.

Los enfrentamientos comenzaron cuando funcionarios israelíes y una delegación de la Casa Blanca, incluyendo a la hija del presidente estadounidense, Donald Trump, Ivanka, inauguraban formalmente la embajada norteamericana en Jerusalén.

Israel ha responsabilizado a Hamas por la violencia letal, destacando que el grupo terrorista alentó y dirigió las protestas, que incluyeron ataques contra las tropas israelíes e intentos de romper la valla fronteriza.

El portavoz del Ejército de Defensa de Israel precisó que Hamas desplegó doce “células” terroristas para tratar de romper la frontera en diferentes lugares, y que todas fueron rechazadas. Fuentes palestinas citadas por el Canal Hadashot aseveraron que diez integrantes del grupo islamista figuran entre los muertos en los enfrentamientos.■