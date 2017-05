Aumenta el número de judíos de EEUU que quieren emigrar a Israel

El número de judíos estadounidenses que expresan un interés serio en inmigrar a Israel aumentó en el período posterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Según estas cifras, en noviembre, 508 judíos estadounidenses abrieron carpeta en la Agencia Judía declarando su intención de inmigrar a Israel. Esto se compara con 342 archivos que se abrieron en el mismo mes del año anterior. En promedio, el número de carpetas abiertas en noviembre en los últimos años ha fluctuado alrededor de 350.

Las elecciones presidenciales se celebraron el 8 de noviembre, pero las cifras de la Agencia Judía no muestran el número de carpetas abiertas antes y después de esa fecha.

Abrir un archivo con la Agencia Judía es el primer requisito para aquellos que consideran la inmigración a Israel. Antes de que se apruebe la ciudadanía, el funcionario de la Agencia Judía debe determinar si los solicitantes son elegibles para inmigrar bajo la Ley de Retorno, que proporciona beneficios generosos, incluyendo vuelos gratuitos a Israel. No todos los individuos que abren archivos con la Agencia Judía terminan inmigrando a Israel.

Las cifras muestran sin embargo que en diciembre, el mes siguiente a la elección, 310 judíos estadounidenses abrieron archivos en la Agencia Judía – a la par con las cifras de ese mes en años anteriores.

Una abrumadora mayoría de 70 por ciento de los judíos estadounidenses votó por la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones de noviembre. Asombrados e incluso horrorizados por el resultado de las elecciones, muchos hablaron de abandonar el país inmediatamente después. ¿Pero cuántos han actuado realmente en su impulso?

Incluso la Agencia Judía tiene cuidado de no interpretar rápidamente esto como un “efecto Trump”. “Es demasiado pronto para atribuir esto al ´efecto Trump´”, declaró Yigal Palmor, el director de asuntos públicos y la comunicación de la Agencia Judía.