Asesor de Abbas dice que los hombres deben golpear a las mujeres desobedientes

A pesar de que la Autoridad Palestina (AP) inició una campaña oponiéndose a la violencia contra la mujer, el asesor para Asuntos Islámicos de Abbas, Mahmoud Al-Habbash, declaró en la televisión palestina un mensaje contrario a esto: Mientras Alá lo permita, la mujer desobediente deber ser castigada, debe ser golpeada.

La Autoridad Palestina comenzó una campaña alineada con la celebración internacional conocida como “16 días de activismo en contra de la violencia basada en el género”, y que comenzó con el “Día para la eliminación de la violencia contra la mujer”.

Sin embargo, más allá de estas campañas, el liderazgo palestino se queda varios siglos atrás en lo que respecta a los derechos humanos y especialmente en el tratamiento de la mujer.

Según reporta la organización Palestinian Media Watch, Al-Habbash, dijo que los hombres tienen permitido golpear a las mujeres “en situación de desobediencia”. Según el asesor de Abbas, esto se refiere a mujeres “desobedientes, fuera de línea, que destruyen los nexos de matrimonio y los nexos del hogar y la familia”.

Al-Habbash incluso utiliza una cita del Corán para justificar esta instrucción donde indica que la mujer debe ser advertida en primera instancia, luego el hombre debe rehusarse a dormir con ella y si continúa con su mal comportamiento, entonces el deber del hombre de la casa y de los hombres de la familia es golpearla para una inmediata corrección. Además, Al-Habbash aclara que no solo se refiere al marido de esta mujer sino que también otros familiares cercanos como sus hermanos o padres pueden golpearla también.

El asesor de Abbas indica que en caso de que el hombre sea el que no se comporte adecuadamente, los golpes a este no aplican, ya que su naturaleza es la de no corregirse, “su sensibilidad es más dura”, y concluye Al-Habbash que, según la tradición islámica, la mujer no debe pegar a su marido porque él no aprenderá, por el contrario, el hombre sí puede golpear a su esposa para que aprenda a comportarse, en beneficio de ella misma.

Según cita la organización Palestinian Media Watch, una de las encargadas de la campaña a favor de las mujeres, Sandy Hanna, dijo que la temática de la violencia contra las mujeres dentro de los territorios palestinos “es complicada y se ha venido repitiendo por muchos años” y consideró que “tenemos un largo camino en la lucha contra la violencia”.