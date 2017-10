Antisemitismo de película

Natalio Daitch

Buenos Aires

La lucha contra Israel, el sionismo, e incluso contra los judíos en general y nuestra religión, también se da en la pantalla grande. E incluso hoy en día en ese gran televisor mundial que es Internet. Es decir, ya no hace falta sentarse en la butaca de una sala de cine, y esperar ansiosamente el inicio del film, para tener que “tragarse el sapo”, o hablando en criollo, y disculpen si suena fuerte, “consumir pescado podrido”, el cual también nosotros los judíos consumimos, en muchas ocasiones en forma dolosa (depende de nuestra orientación ideológica) o en forma culposa (involuntaria o inocente), esta última por no saber elegir que vamos a ver, y con que temática vamos a “nutrirnos”, en un tópico que no es menor, ya que se trata de propaganda antiisraelí-antijudía metida en un envase subliminal.

Entre la autocrítica y el reconocimiento de los gentiles

Siempre recuerdo en 1984, fui invitado por un amigo medico a ver una película denominada “Detrás de los muros”, una película de origen israelí que muestra un despótico sistema carcelario israelí, y una visión de victimas a los presos árabes recluidos allí por haber cometido atentados y tener las manos manchadas de sangre judía.

Llamativamente en esta película, faltaba verse la bandera de Israel, y solo se mostraba un trato violento e inhumano hacia los pobres terroristas palestinos encarcelados.

Esta película fue premiada en forma casi automática en el festival de Venecia ese mismo año, lo cual me dio a entender que tenemos una sencilla fórmula de reconocer la tendencia o la intención de un film, a saber: “toda película, o artista, o músico premiados por los no-judíos, seguro es que expusieron un producto antiisraelí y/o propalestino” o “incluso un tratamiento peyorativo o desvalorizante hacia la religión hebrea y sus prácticas”.

Por otro lado, aquellas películas que muestran aspectos relevantes de nuestra milenaria tradición y valores, o aquellos logros sorprendentes y casi únicos del Estado Judío, amén de su calidad técnica e interpretativa o de su contenido, son olímpicamente ignorados por la prensa y la critica internacional y jamás llegan a ser portada de revistas y diarios, a lo sumo un pequeño espacio en letra chica, en la página de los medios de la prensa escrita.

Misión explosiva, y la botella en el mar de Gaza

Otras dos películas realizadas en diferentes épocas, están marcadas por la misma tendencia. Una explícita o solapada crítica a Israel, señalando que en última instancia es Israel y “la ocupación” la culpable de tantos atentados y masacres.

Obvio, negando por lo bajo y lo alto que los judíos tengan derechos sobre la Tierra de Israel, y que los únicos genuinos habitantes y originarios son los árabes-palestinos.

Seguramente los realizadores y artistas deben o se encuentran obligados a ignorar el daño que sufren las víctimas y sus familiares de dichos actos criminales, que no merecen aparecer ni ser mostrados en la pantalla grande. De esta manera, el victimario se convierte en víctima, y la víctima de alguna manera en culpable de ser el victimario de su futuro perpetrador y asesino o ejecutor y vengador. De tal forma que: “asesinar judíos es un acto de legítima defensa”, este argumento nunca visto desde las masacres de los nazis y sus acólitos, que también ellos buscaron excusas y argumentos, culpando a los judíos de todos sus males para justificar su alta inhumanidad y crueldad todo-terreno.

Reflexión final

Ayer los nazis, hoy son los árabes en general y los autodenominados palestinos en particular, que reclutan socios entre una izquierda anti-yanqui y anti-sionista y los nazis criollos residuales de una derecha en declive. Pero, a estos grupos que por origen, cultura, educación, sería lógico esperar que nos odien y nos difamen incluso en el campo de las artes y las letras, y la prensa, a todos ellos debemos sumar judíos israelíes, y otros judíos no israelíes en las diásporas, que se prestan o ayudan por diversas razones o intenciones, a meter mas ponzoña, maquillada que inyecta un dardo envenenado cubierto de un capa dulce, que se muestra como una valiosa creación artística, que si pelamos la cáscara, no es otra cosa que una propaganda contra el Estado de Israel que nos ayuda a “comprender” el terrorismo asesino árabe-palestino.

Seguramente, estas creaciones arrancan aplausos de una sala llena de gentiles que en el fondo han encontrado el camino para poder expresar su antisemitismo disfrazado de antisionismo, y de premios en festivales y jurados que rubrican o dan legitimidad para que otros puedan asesinar a mansalva y “ser comprendidos” en razón de reales o supuestas injusticias sufridas.

Para concluir, no estoy en contra de la legítima autocrítica, y señalar lo negativo que debe ser rectificado. Ya que el ideal de justicia y derecho se encuentra en nuestras fuentes judías, pero debemos, reitero ser cuidadosos, de no ser cómplices involuntarios, de esta nueva ola, donde muchos judíos se acoplan a los históricos argumentos antijudíos, que nosotros somos los culpables o responsables de todos los males. Ya que si profundizamos, veremos como el mundo árabe tiene una tradición endógena de violencia interna, con asesinatos y matanzas increíbles, como los atentados islamistas que sacuden a Europa, y en otras latitudes (inclusive entre ellos mismos en los países árabes y musulmanes), y allí ya no tienen la excusa del problema palestino o de la supuesta opresión-ocupación israelí.

Y sus orígenes violentos pueden rastrearse en la Torá, en la conducta de Ishmael (Ismael) y de Esav, ya que ambos tienen sobradas razones para odiar a Yaakov (Israel), y esto no es solo un cuento bíblico, sino una realidad que se concreta en cada momento en Israel y en todo el orbe, con atentados y muertes, de aquellos que se dicen víctimas, y que de alguna manera se auto adjudicaron licencia (permiso o derecho) para matar hombres, mujeres, y niños, inocentes de toda inocencia, sea su memoria para bendición por siempre.