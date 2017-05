Una semana antes de la visita del presidente Donald Trump a Israel, cientos de miembros del Likud -incluidos los diputados y ministros- firmaron una petición en la que exigen que Israel imponga soberanía a Cisjordania (Judea y Samaria) y las áreas de Jerusalén Este liberadas en la Guerra de los Seis Días de 1967.

La petición, firmada hasta ahora por 800 miembros del Likud, se basa en una ley creada por los diputados David Bitan (Likud) y Shuli Muallem (Habait Hayehudí) que pide que se imponga la soberanía “en el 50 aniversario de la liberación de Judea y Samaria, y la reunificación de Yerushalaim, nuestra capital eterna. El Comité Central del Likud pide al gobierno que permita la construcción sin restricciones en Judea y Samaria e imponga la ley y la soberanía israelíes en todas las áreas liberadas”, según el texto de la ley.

Los autores de la petición pretenden llevarlo a una votación en una reunión del Comité Central del Likud el próximo mes, adoptándola así como una política oficial del Likud, que el partido tendría que legislar, según el Constitución del Likud.

Se trata de un mensaje de presión de la base a su líder, Biniamín Netanyahu, quien por si faltaba poco, se suma a la presión que recibe a la derecha de su coalición, liderada por el partido religioso nacional Habait Hayehudí.

En una entrevista con el periódico semioficialista Israel Hayom, el recién instalado embajador estadounidense en Israel, David Friedman, dijo que Estados Unidos no “exigen que Israel congele la construcción” en Judea y Samaria. El Presidente Trump, dijo al periódico, que no tiene un plan o visión específica en este momento. “El presidente me dejó claro que quiere ver a las dos partes sentadas y hablando sin condiciones previas”, dijo Friedman. Tampoco los Estados Unidos dictarían los resultados deseados de las conversaciones; los resultados serían lo que negociaran las partes, agregó.