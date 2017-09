Análisis de la religión judía

Horst (Horacio) Peiser

Herzlía

Yo he nacido de padres judíos, me han hecho la circuncisión (brit milá), me han criado como buen judío, he hecho el Bar Mitzvá, me han educado con el sionismo, me he casado con una judía debajo de la Jupá y hemos tenido tres hijos a los que igual hemos educado.

Hoy por hoy, más de diez años estoy pensionado. Mucho me da por la cabeza los pensamientos de mi pasado y ahora que tengo más tiempo trato de analizar lo positivo de lo negativo.

En primer lugar, estoy de acuerdo que todas las religiones creen en el mismo Dios pues nadie lo ha visto… Todas las religiones son hechas por humanos y todas están basadas en los Diez mandamientos que son la base de la ética y moral del ser humano.

Sin lugar a duda, todas las religiones tienen el propósito de dar a algunos el privilegio de ser superiores. Y sin lugar a dudas, la religión judía es la más concreta y más seria aunque tiene muchas deficiencias que hoy por hoy ya no tienen el valor que una vez tuvieron en la antigüedad y hace miles de años donde fueron elaboradas y hechas para una buena vida.

Tomemos en cuenta que el mundo ha cambiado completamente. Existen miles de diferencias entre los miles de años atrás a la actualidad, lo que quiere decir que lo que han escrito los grandes de entonces ya no tiene el mismo valor hoy.