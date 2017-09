Alemania no se responsabiliza por la masacre de Múnich de los atletas israelíes

El nuevo monumento a los 11 atletas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, recientemente inaugurado, no menciona en absoluto las omisiones, los fracasos y la responsabilidad final de Alemania por el desastre.

Alemania pierde así otra oportunidad histórica de asumir la responsabilidad por su parte en las debilidades en seguridad, defensa e inteligencia que posibilitaron la masacre.

En el 45 aniversario de la masacre, el monumento fue inaugurado en el Parque Olímpico de Múnich. Entre los presentes estaban el presidente de Israel Reuven Rivlin y su homólogo alemán Frank-Walter Steinmeier, junto con Horst Seehofer, primer ministro del estado alemán de Baviera, junto con representantes de las familias de los atletas.

La construcción del Monumento a la Masacre de Munich 1972 fue financiada por el gobierno bávaro, la ciudad de Múnich, el gobierno alemán y el Comité Olímpico Internacional, entre otros.

El monumento, tallado en una colina, se centra en la vida personal de los 11 israelíes y el policía alemán que fueron asesinados. El propósito es tanto mostrar respeto por sus recuerdos como mostrar las caras detrás de los nombres. También hay una breve explicación del conflicto israelí-palestino, pero, lamentablemente, ninguna mención crítica del papel desempeñado por las autoridades alemanas en la masacre.

En la madrugada del 5 de septiembre de 1972, ocho miembros del grupo terrorista palestino Septiembre Negro se infiltraron en la villa olímpica de Munich. Ellos asesinaron a dos miembros del equipo israelí en el lugar y tomaron a nueve atletas israelíes como rehenes.

Después de un intento de rescate abortado, la seguridad alemana llevó a los terroristas y rehenes a un aeropuerto cercano, diciendo que serían volados de allí a El Cairo. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad planeaban otro intento de rescate.

“La policía falló en este intento, y la operación terminó en un desastre. Todos los rehenes y el agente de policía alemán Anton Fliegerbauer, así como cinco de los terroristas, murieron”, dice el memorial.

El monumento no describe la palabra “fracasó”. No menciona la incompetencia de la policía alemana después de que los israelíes fueron inicialmente tomados como rehenes por el grupo Septiembre Negro. No menciona la dudosa relación que mantuvo Alemania con la organización terrorista después de la masacre o el hecho de que los neonazis ayudaron a los terroristas con la logística cuando se preparaban para el ataque. Hasta el día de hoy, ni los gobiernos, ni Alemania ni Baviera han asumido ninguna responsabilidad por sus funciones.

Hace cinco años, Der Spiegel publicó una historia de portada que revelaba una lista de omisiones y errores cometidos por las autoridades alemanas antes, durante y después del ataque, denominada “Cómo el Estado cubrió su fracaso”. Entre otras cosas, citó documentos que revelaban que las advertencias concretas habían llegado un mes antes del evento y no habían sido manejadas adecuadamente.

La investigación de Der Spiegel también reveló que Alemania mantuvo una relación polémica con Septiembre Negro después de la masacre, basada en documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Los documentos mostraron que los representantes oficiales de Alemania mantuvieron reuniones con los principales palestinos, incluyendo terroristas del Septiembre Negro como Muhammad Youssef Al-Najjar (Abu Youssef) y Ali Hassan Salameh.