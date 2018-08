Abbás recorta aún más el presupuesto de Gaza: crece la disputa con Hamas

Fuentes palestinas le dijeron al diario de propiedad saudita Asharq al Awsat, editado en Londres, que el presidente palestino, Mahmud Abbas, seguirá recortando el presupuesto para Gaza en los próximos meses si Hamás no le entrega la Franja. “Se le ha exigido a Hamás que nos entregue Gaza, y si no lo hace que se haga responsable de todo, principalmente de los gastos”, puntualizaron fuentes palestinas al diario.

Por su parte, el ministro de Defensa, Avidor Liberman, le manifestó a Radio Darom (Sur) que Israel está siendo arrastrado a una confrontación en la frontera con Gaza debido a los conflictos internos de los palestinos.

“Hamas no está preparado para reconciliarse con Fatah y transferir el control de la Franja de Gaza a la gente de Abbás. Y ellos nos están arrastrando al conflicto porque las dos partes dentro del campo palestino no se llevan bien. Claro y simple. Abbas sabe que no es capaz de derrocar al régimen de Hamás por la fuerza, entiende que Hamás no le transferirá el control de la Franja de Gaza y por lo tanto está tratando de arrastrarnos a una confrontación con Hamás en la Franja de Gaza”, apuntó Lieberman.