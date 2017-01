Abbás no puede lograr la paz ni en su propio terruño

Las peleas palestinas internas mantienen su violencia

Khaled Abu Toameh

Durante una celebración en Ramallah que marca la 52ª aniversario de la fundación de su facción Fatah, el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmoud Abbás declaró que 2017 será el “año de reconocimiento internacional del Estado de Palestina.” Abbás dijo que estaba preparado para trabajar con la nueva administración de Donald Trump “para lograr la paz en la región”.

Pero mientras Abbás y sus lugartenientes estaban celebrando en Ramallah, al menos 11 palestinos resultaron heridos en una pelea que se desató entre las facciones rivales de Fatah en la Franja de Gaza.

Según fuentes de la Franja de Gaza, estalló la lucha entre los seguidores de Abbás y los partidarios del excluido líder del Fatah, Mohammed Dahlan. La confrontación, que fue la más violenta entre los dos bandos en muchos años, es otro signo de creciente cisma en Fatah. Además, es una indicación de cómo el control de Abbás sobre su propia facción se está deslizando entre sus manos. Los policías de Hamás que estaban en el lugar no interfirieron para romper la lucha entre los activistas de Fatah en guerra.

La trifulca en Gaza expone la mentira que de la reclamación repetida de Abbás de un Fatah unificado, capaz de llevar a los palestinos hacia la estadidad. Increíblemente, Abbás busca el reconocimiento mundial de un estado palestino en un momento en que las llamas en su propio patio trasero están a punto de engullirlo a él y a su cuestionable régimen.

Abbás dice que quiere trabajar con la Administración Trump para lograr la paz en el Medio Oriente, pero ni siquiera puede lograr la paz en su propia facción.

El discurso de Abbás coincidió con un nuevo sondeo de opinión pública que mostró que el 64% de los palestinos quieren que renuncie. La encuesta, realizada por el Centro Palestino para Investigaciones sobre Políticas e Investigaciones, también mostró que dos tercios de los palestinos no creen que la actual dirigencia de Fatah pueda lograr sus aspiraciones.

Las conclusiones de la encuesta muestran que el porcentaje de palestinos que quieren que Abbás renuncie ha aumentado en los últimos tres meses de 61% a 64%. Más malas noticias de la encuesta: si las elecciones presidenciales se celebraran hoy, Ismail Haniyeh, líder del grupo terrorista Hamás, vencería a Abbás en un 49% a 45%.

Los resultados de la encuesta no deben sorprender a quienes han estado vigilando los asuntos palestinos en los últimos años. A juzgar por los sentimientos en la calle palestina, hay buenas razones para creer que los 81 años de edad, Abbás, que se encuentra ahora en su 12º año de su mandato de cuatro años en el cargo, ha perdido hace mucho tiempo gran parte de su credibilidad entre su gente. La verdadera sorpresa es que sólo el 64% de los palestinos quiere ver su renuncia.

Muchos palestinos responsabilizan personalmente a Abbás del continuo y rápido deterioro de la escena palestina. Ellos ven a su liderazgo incompetente y fallido como la principal razón detrás de la violenta toma de Hamás en 2007 de la Franja de Gaza. Tan pronto como Hamás comenzó a disparar, las frágiles, corruptas y atormentadas autoridades de la Autoridad Palestina se desmoronaron. Los críticos de Abbás dicen que la falta de liderazgo y toma de decisiones por su parte facilitaron la toma de Hamás de la Franja de Gaza.

Sin embargo, a lo largo de los años, se ha puesto de manifiesto que Abbás no sólo ha perdido la Franja de Gaza y sus dos millones de habitantes frente a Hamás, sino que también está perdiendo el control sobre su propia facción Fatah. Abbás ha logrado enajenar a muchos líderes y activistas de Fatah en la Franja de Gaza (la mayoría de los cuales no están necesariamente afiliados con su líder, Dahlan) hasta el punto en que los palestinos ahora hablan abiertamente de dos facciones diferentes de Fatah.

En lugar de dedicar sus energías a liberar a la Franja de Gaza de la empuñadura de hierro de Hamás, Abbás ha pasado los últimos años haciendo la guerra contra cualquier persona en Fatah que se atreva a desafiar sus políticas o criticarlo. En este sentido, ha recurrido a una serie de medidas punitivas que han intensificado aún más las tensiones entre los cuadros de Fatah.

Estas medidas incluyen la suspensión de los salarios y pensiones de los empleados de Fatah cuya lealtad a Abbás está en cuestión o que se sospecha que están afiliados con Dahlan. En lo que respecta a Abbás, la afiliación con Hamás es menos un crimen que ser afiliado con Dahlan o cualquiera de sus rivales en Fatah. Otra medida que Abbás ha tomado para castigar a sus rivales en Fatah: despojarlos de su inmunidad parlamentaria. Las últimas víctimas de este castigo: Mohamed Dahlan, Nasser Juma’ah, Shami Al-Shami, Najat Abu Baker y Jamal Al-Tirawi. Abbás tomó la decisión sin solicitar la aprobación del parlamento palestino, el Consejo Legislativo Palestino (PLC), o cualquier otra institución judicial o de toma de decisiones. Sus detractores señalan que la supresión de la inmunidad parlamentaria está en violación de la Ley Básica palestina, debido a que el PLC es la única institución autorizada para tomar una decisión de este tipo.

Cuando los legisladores de Fatah protestaron contra la medida arbitraria de Abbás mediante la celebración de una manifestación en el interior de las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja en Ramallah, Abbás ordenó a sus fuerzas de seguridad atacarlos y desalojarlos por la fuerza. “Esta es una grave violación de los derechos de los legisladores y es completamente injustificada”, dijo un portavoz de Fatah en la Franja de Gaza.

La represión de Abbás contra sus críticos de Fatah los ha llevado a los brazos abiertos de Hamás. Después de la decisión de Abbás de despojar a los legisladores de su inmunidad parlamentaria, seis miembros del PLC de Fatah participaron en una reunión patrocinada por Hamás del PLC en la Franja de Gaza. Esta fue la primera vez desde 2007 que se había hecho tal movimiento.

Esto significa que los líderes de Fatah en la Franja de Gaza, a diferencia de sus colegas en Cisjordania, están reconociendo de hecho el gobierno de Hamás sobre la Franja de Gaza. Esta es una noticia maravillosa para Hamás, cuyo líder, Ismail Haniyeh (según la última encuesta) es probable que derrote a Abbás en una elección presidencial.

Mientras tanto, Abbás parece estar viviendo en un planeta diferente. Su ego le impide captar la noticia que las encuestas revelan: la mayoría de su gente está harta de él.

Pide al mundo que reconozca a un Estado palestino cuando su propia residencia privada en la Franja de Gaza le está prohibida. De hecho, parece que los palestinos están avanzando hacia una “solución no-estatal” – una Franja de Gaza dirigida por Hamás y miembros disidentes de Fatah y una Cisjordania controlada por otro Fatah que sigue siendo leal a Abbás, en gran parte porque sólo les paga sueldos.

Fuente: Gatestone Institute