Abbás: “Israel crea un apartheid y el mundo calla”

El presidente de la Autoridad Palestina (AP) instó a las Naciones Unidas a poner fin a lo que describió como un régimen de "apartheid" impuesto por Israel sobre los palestinos "Nosotros somos los encargados y ustedes son los encargados de poner fin al 'apartheid' en Palestina. ¿Lo van a hacer?", expresó Abbás ante la Asamblea General de la ONU. Abbas pidió a la ONU que continúe sus esfuerzos para "poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina dentro de un plazo establecido".

El líder palestino advirtió que si se destruye la solución de dos Estados; los palestinos no tendrían otra opción que "continuar la lucha y exigir los derechos de todos los habitantes de la Palestina histórica". En su discurso ante la Asamblea General, Abbas lamentó que hayan transcurrido veinticuatro años desde la firma de los Acuerdos de Oslo, que dio a los palestinos la esperanza de establecer su propio Estado y preguntó: "¿Qué es lo que hoy queda de esta esperanza?". "Examinamos todas las opciones en un intento de alcanzar la paz y, junto con los estados árabes, aprobamos la Iniciativa Árabe, según la cual Israel se retirará de los territorios y, a cambio, ganará el reconocimiento del mundo árabe. No está interesado", expresó enfurecido. Abbas acusó a Israel de renunciar a su responsabilidad de poner fin a la "ocupación" y de tratar de distraer la atención de la comunidad internacional de sus acciones, y añadió que está poniendo en peligro la solución de dos Estados al continuar expandiendo los asentamientos, agregando que ya no queda espacio físico para un estado palestino. "Si se destruye la solución de dos Estados, no tendremos más remedio que continuar con nuestra lucha y exigir los derechos de todos los habitantes de Palestina", argumentó Abbas.

Luego, mencionó las recientes tensiones en torno al Monte del Templo, advirtiendo a Israel que no acometiera contra el sitio sagrado en la Ciudad Vieja de Jerusalén con decisiones unilaterales y enfatizó que eso sería como "jugar con fuego". "Es peligroso para ustedes y para nosotros", apuntó, dirigiéndose a Israel. Abbás calificó a Jerusalén de ciudad "ocupada" y acusó a Israel de establecer hechos en el terreno. El presidente palestino también atacó a Gran Bretaña: "Aún no pidió disculpas por la Declaración Balfour". Recientemente, grupo terrorista islámico Hamás anunció que disolverá su gobierno en Gaza y ofreció a Abbas tomar el control administrativo de la Franja. Abbas le aseveró al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión en un hotel de Nueva York, que se puede alcanzar un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos este año, y añadió que podría llegar a ser el "acuerdo del siglo".