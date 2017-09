Abás exige impedir que “ocupación” de Palestina siga “sin coste” para Israel

El presidente palestino, Mahmud Abás, urgió a la comunidad internacional a impedir que la “ocupación” de territorios palestinos prosiga “sin coste” para Israel, al alertar de que se está llegando a ese punto. Nike Air Max 90 Heren “La solución de dos Estados hoy está en peligro”, advirtió también Abás en su intervención ante la Asamblea General de la ONU. nike air max goedkoop Abás recordó que, en su discurso de 2016, apeló a declarar el 2107 como el año del fin de la ocupación israelí y eso no ha ocurrido porque Israel ha continuado con su política de asentamientos “en todas partes”, acompañada de un “flagrante desprecio” hacia la solución de dos Estados. cheap albion silver “¿Está Israel por encima de la ley?”, se preguntó Abás ante los mandatarios presentes al subrayar el incumplimiento de numerosas resoluciones de Naciones Unidas contra la política israelí de asentamientos. Andrew Luck Stanford Jersey “No deberíamos consentir esos asentamientos”, exhortó también el líder palestino al urgir a exponer su “ilegalidad”. New Balance 1500 hombre Según Abás, tanto la ONU como la comunidad internacional tienen que asumir la responsabilidad “legal, política y humanitaria” de poner fin a la ocupación israelí, que está llevando a que “no hay lugar para un Estado palestino y eso es inaceptable”. “Ustedes son los encargados de poner fin al ‘apartheid’ en Palestina. Fjallraven Kanken Big ¿Lo van a hacer?”, declaró Abás ante la Asamblea General. Entre otras medidas, solicitó a la ONU y a la comunidad internacional no adoptar más resoluciones “genéricas” de condena, “sin una fecha límite” para que Israel detenga los asentamientos. adidas neo donna Abás subrayó, por otro lado, en su intervención que los palestinos “han intentado repetidamente revivir” el proceso de paz y de “abrir un camino para negociaciones significativas” con Israel. Adidas Zx 850 Heren Entre esos esfuerzos Abás mencionó los que está realizando el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para promover un reinicio de las negociaciones de paz, tras haberse reunido con el magnate en un hotel de Nueva York antes de su discurso ante la ONU. North Texas Mean Green Al igual que el pasado lunes, cuando se reunió con el primer ministro israelí, Beniamín Netanyahu, durante su encuentro con Abás, Trump se mostró optimista sobre las posibilidades de lograr un acuerdo de paz en Oriente Medio, del que dijo que sería un “gran legado para todo el mundo”.