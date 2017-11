A 100 años de la declaración de Balfour

El 2 de noviembre de 2017, marca 100 años desde la Declaración Balfour, una declaración histórica de simpatía emitida por el gobierno británico para el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la Tierra de Israel. Lord Arthur James Balfour, el ministro de Exteriores británico, escribió la histórica carta en nombre del Gobierno británico, a Lord Lionel Walter Rothschild, un líder prominente de la comunidad judía de Gran Bretaña.

La Declaración expresa reconocimiento por parte del gobierno británico y el apoyo al derecho inalienable del pueblo judío a la autodeterminación en su patria histórica, la Tierra de Israel.

La Declaración se refiere a la Tierra de Israel como “Palestina”, ya que esta era la denominación geográfica común de la zona en el momento, sin ninguna connotación política o étnica. Todos los que vivían allí se llamaban “palestinos”, judíos y árabes por igual.

La primera ministra británica Theresa May ha descrito la Declaración Balfour como “una de las cartas más importantes de la historia.” Mientras tanto, el gobierno británico declaró recientemente que “el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra a la que tenía tan fuerte histórico y los lazos religiosos eran lo correcto y moral, especialmente en el contexto de siglos de persecución”.

Balfour refleja el apoyo internacional para la soberanía judía

Por otra parte, lejos de actuar sola, Gran Bretaña era en realidad parte de un importante consenso internacional que apoyaba el sionismo, la aspiración del pueblo judío para restaurar su independencia y soberanía en la Tierra de Israel. Antes de emitir la declaración, Gran Bretaña coordinaba con sus aliados.

– El 4 de junio de 1917, varios meses antes de la Declaración Balfour, el gobierno francés emitió una carta por su ministro de Asuntos Exteriores, Jules Cambon, favorable a la causa sionista: “… sería un acto de justicia y de reparación para ayudar, a través de la protección de los Poderes Aliados, en el renacimiento de la nacionalidad judía en esa tierra de la cual el pueblo de Israel fue exiliado hace tantos siglos…”

– En octubre de 1917, el presidente estadounidense Woodrow Wilson dijo a los británicos que aprobaba su plan para una declaración a favor del movimiento nacional del pueblo judío, y en agosto de 1918, así lo dijo públicamente. Él basó su política en el nuevo principio que introdujo a las relaciones internacionales: el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

– En mayo de 1918, el gobierno italiano se comprometió a ayudar a facilitar el establecimiento de un centro nacional judío (“Centro Nazionale ebraico”).

– En enero de 1919, Japón declaró “con mucho gusto tomar nota de las aspiraciones sionistas”.

– Expresiones similares a continuación, vinieron de los líderes chinos y de Siam (Tailandia).

Mientras Gran Bretaña actuó en conjunto con otras naciones, la Declaración Balfour se distingue de estos otros endosos en que se convirtió en parte del mandato de 1922 emitido por la Sociedad de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas. La decisión de la Liga de las Naciones fue un hito importante: se otorgó el reconocimiento oficial de la comunidad internacional para el movimiento nacional judío, lo que llevó la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948, y a la admisión de Israel ante la ONU el 11 de mayo de 1949 como su 59º miembro. Después de casi 2000 años de anhelo, el pueblo judío ha restaurado su casa y la soberanía en la Tierra de Israel.

100 años de rechazo árabe

La Declaración Balfour reconoció no sólo los derechos inalienables del pueblo judío, sino que también estipula que “no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina.” La Declaración Balfour dejó claro que el apoyo a los derechos de los judíos no excluye los derechos y libertades del lado árabe.

De manera similar, a lo largo de las décadas, el sueño sionista abarcó el respeto y la coexistencia con todos los pueblos de la región, incluidos los árabes palestinos. Esta visión fue más claramente definida en la Declaración de Independencia de Israel, que establece que todos los ciudadanos, sin distinción de raza, religión o sexo, tienen los mismos derechos. Hoy en día, alrededor del 20% de la población de Israel se compone de ciudadanos árabes, que disfrutan de los derechos y las libertades plenas y sirven en posiciones prominentes en el derecho, la política, la medicina y otros campos.

El liderazgo judío en el momento de la Declaración Balfour, como hoy, intentó cooperar con sus vecinos árabes. Chaim Weizmann, quien representó a la Organización Sionista Mundial, y el Emir Feisal (uno de los líderes árabes más prominentes) firmaron un acuerdo en 1919 para trabajar juntos para lograr las aspiraciones tanto de los judíos como de los árabes de la región. Lamentablemente, este precedente no duró mucho. A lo largo del siglo XX, los líderes árabes extremistas rechazaron los derechos de los judíos, promovieron una cosmovisión exclusivista de que la tierra solo les pertenecía a ellos y alentaron ataques violentos contra la población judía.

Este rechazo del reclamo legítimo e internacionalmente reconocido por mandato y del pueblo judío a un hogar nacional en Tierra Santa es la piedra basal del conflicto árabe-israelí.

Es el hilo que conecta cada guerra, cada atrocidad, cada maniobra diplomática y cada acto terrorista iniciado por el lado árabe, desde 1917 hasta hoy.

Incluso ahora, el lado palestino, en lugar de mirar hacia adelante, educar y construir hacia un futuro de paz, sigue mirando hacia atrás, tratando de hacer retroceder las manos del tiempo, volver a litigar y negar, y rechazar la aceptación mundial de la justicia de los reclamos del pueblo judío

Por lo tanto, en la cumbre de la Liga Árabe de julio de 2016, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbás anunció su intención de demandar a Gran Bretaña por la emisión de la Declaración Balfour. El rechazo suyo y de otros líderes palestinos a la Declaración Balfour refleja su negación constante de cualquier derecho del pueblo judío en su patria, y por lo tanto, aleja la paz. La vehemente oposición a la Declaración Balfour fue y ha permanecido enraizada en la visión antihistórica de que los judíos son extranjeros, y en la falsa suposición de que no tienen ninguna conexión con la tierra y no tienen derecho de ningún tipo a vivir allí como pueblo. Esta actitud de exclusivismo árabe continúa impulsando el conflicto árabe-israelí hasta nuestros días.

En un ejemplo reciente de cómo este rechazo se manifiesta, el 19 de octubre de 2017, la delegación diplomática palestina en Colombia tuiteó, citando a Yasser Arafat, que “el fin de Israel es nuestro objetivo… No queremos la paz, queremos la guerra, la victoria”.

Viendo hacia adelante

En 1917, el gobierno británico reconoció una verdad histórica y el mundo árabe lanzó una campaña de 100 años para negar y borrar esa verdad.

Mientras Israel – el estado nación del pueblo judío – señala con gratitud el respaldo de su historia nacional plasmada en la Declaración Balfour, mira a sus vecinos palestinos y árabes con la mano extendida en paz y cooperación, instándolos a aceptar, una vez y para todos, la legitimidad de la pertenencia de Israel a la familia de naciones. Solo así podrá la paz que todos anhelamos llegar a existir.

Texto de la Declaración Balfour

Ministerio de Relaciones Exteriores

2 de noviembre de 1917

Querido Lord Rothschild:

Me complace mucho comunicarle, en nombre del Gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de simpatía por las aspiraciones judías sionistas, que han sido presentadas y aprobadas por el Gabinete. El Gobierno de Su Majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político disfrutado por los judíos en cualquier otro país.

Le agradecería que llevara esta declaración al conocimiento de la Federación Sionista.

Tuyo sinceramente,

Arthur James Balfour

