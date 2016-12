Netanyahu amenaza con denunciar a ciudadano por compartir post difamatorio

Un ciudadano asegura que ha recibido “una amenaza de denuncia” del abogado del primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, después de compartir en Facebook una crítica sobre el líder y su familia.

Según recoge el diario “Maariv”, Yoav Salem, de 56 años, recibió la siguiente nota: “En nombre de mis clientes, el primer ministro Biniamín Netanyahu, su mujer, Sara Netanyahu, y Yair Netanyahu (uno de los hijos del matrimonio), le envío un aviso”.

El pasado 30 de agosto, Salem publicó en Facebook un comentario hecho por el abogado David Levy en el que se decía que el hijo del matrimonio había actuado de “correo” para ingresar millones de dólares en paraísos fiscales en el extranjero.

“Lo que publicó en su página de Facebook difama a mis clientes gravemente”, reza la carta dirigida a Salem, en la que se le pide que elimine el comentario y se disculpe en un plazo de 72 horas.

En caso contrario, “mis clientes me han dado instrucciones de tomar las medidas legales a su disposición contra usted, inclusive acudir a los tribunales”, concluye la misiva.

Salem, un desempleado que cobra apenas 2.100 shékels (unos 511 euros o 541 dólares) de subsidio, no tiene intención de borrar nada y critica que se arremeta contra él “y no contra la fuente” de la información.

“Se supone que el primer ministro debería cuidar a las personas, pero está más ocupado tratando de intimidarlas”, cita sus palabras el periódico por Internet “The Times of Israel”. EFE.