75 dólares por combatiente: “Israel armó a los rebeldes en Siria”

Israel suministró secretamente armas y financió a doce grupos rebeldes en el sur de Siria, en los últimos años, que ayudaron a prevenir que los jihadistas del Estado Islámico o las milicias pro-iraníes se establecieran cerca de las Alturas del Golán, según un reporte de la revista Foreign Policy.

Más de veinticuatro comandantes y combatientes de base de los grupos rebeldes confirman este fenómeno, según el reporte.

El informe sostiene que la transferencia de armas y el apoyo a los grupos rebeldes comenzó en 2013, en lugares tales como Quneitra y Daraa; y finalizó hace dos meses cuando las fuerzas del régimen del presidente sirio, Bashar al Assad, hicieron grandes avances frente a las fuerzas rebeldes en el sur de Siria y retomaron el control de la zona fronteriza en julio pasado.

El reporte indica que el traspaso de armas incluía fusiles de asalto, ametralladoras, proyectiles de mortero y vehículos de transporte que fueron provistos por las fuerzas de seguridad israelíes a través de tres portones en la valla fronteriza sobre las Alturas del Golán.

Los portones también fueron usados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para suministrar ayuda humanitaria masiva a los civiles sirios durante la guerra civil.

Según Foreign Policy, Israel también proveyó salarios a los combatientes rebeldes, pagándoles a cada uno cerca de 75 dólares mensuales, y entregó sumas de dinero adicionales a los grupos, que usaron para la compra de armas en el mercado negro sirio, según rebeldes y periodistas locales.

Los pagos, según el reporte, alimentaron entre los rebeldes la expectativa de que Israel intervendría si las fuerzas del presidente sirio Assad intentaban realizar una gran ofensiva con sus tropas en el sur de Siria.

El informe indica que a pesar de la ayuda; el descontento y la decepción predominan entre los grupos rebeldes porque Israel no actuó ante el avance de las fuerzas del régimen sirio, y debido a que cantidades mucho más grandes de asistencia fueron suministradas por otros países, entre ellos Qatar, Turquía, Arabia Saudita y Estados Unidos.

“Esta es una lección, no olvidaremos sobre Israel. No le importa… la gente. No le preocupa la humanidad. Todo lo que le importa son sus propios intereses”, manifestó Y., un combatiente de uno de los grupos, Forsan al Jolan, citado en el artículo.

“Incluso en el pico máximo del programa de ayuda israelí a principios de este año, los comandantes rebeldes se quejaron de que era insuficiente”, apunta Foreign Policy.

El artículo añade que el vocero de la Embajada de Israel en Washington se negó a comentar el informe.