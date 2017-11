67% de los árabes israelíes rechazan el estado-nación judío

Dos tercios de los árabes israelíes creen que Israel no tiene “derecho” a definirse como Estado nacional judío, mientras que la mayoría de los judíos israelíes (58 por ciento) dicen que a los que rechazan esa definición de Israel se les debe revocar su ciudadanía, según una nueva encuesta que subraya las profundas divisiones entre las dos comunidades.

Alrededor del 67% de los encuestados árabes respondieron que “el Estado de Israel no tiene derecho a ser definido como el hogar nacional del pueblo judío”, según encontró la encuesta del Instituto de Democracia de Israel.

La encuesta se produce cuando los legisladores israelíes están promoviendo el llamado proyecto de ley de estado-nación para consagrar el estado de Israel como estado judío en sus Leyes Básicas casi constitucionales por primera vez.

Según la encuesta, la mayoría de los israelíes árabes se sienten israelíes, pero la mayoría de los israelíes judíos creen que no es así. Se encontró que la mayoría de los israelíes judíos (63%) sostienen que la mayoría de los árabes israelíes no se sienten parte de la sociedad israelí y el 68% dice que uno no puede identificarse como palestino y permanecer leal a Israel.

Sin embargo, según la encuesta, una mayoría (54%) de los árabes israelíes dicen que se sienten parte de la sociedad israelí, y dos tercios (66%) están orgullosos de los logros del país en áreas como la ciencia y el deporte. Según la encuesta, solo el 14% de los árabes israelíes dice que su principal identidad es “palestina”, y la mayoría de ellos otorga a sus identidades árabe (39%) y religiosa (34%) una mayor prominencia.

Aunque la mayoría de los judíos israelíes (67%) creen que Israel actúa “de manera democrática” hacia su minoría árabe (en comparación con el 45% de los árabes israelíes), un número similar de judíos (64%) dijo que Israel debería introducir un plan integral para reducir las brechas entre las dos comunidades (en comparación con el 90% de los árabes). Alrededor del 52% de los judíos y el 77% de los árabes coincidieron en que los gobiernos israelíes en el pasado no trataron a los árabes de una manera igual a su trato con los ciudadanos judíos.

La mayoría de los judíos (58%) dice que los árabes deberían recibir un trato justo y equitativo al asignar presupuestos a las comunidades residenciales. Al mismo tiempo, una cuarta parte de los judíos israelíes dijo que no debería permitirse a los árabes comprar tierras en el Estado de Israel mientras que el 41% dijo que debería hacerlo, pero solo en las áreas árabes.

Los judíos israelíes todavía dudan en colocar a los árabes israelíes en posiciones de poder, según la encuesta, con un 66% que se opone a la inclusión de partidos árabes en el gobierno o al nombramiento de ministros árabes y solo un cuarto está dispuesto a incluir a los árabes en la toma de decisiones relacionada con la gobernanza y la economía. Esas cifras disminuyeron aún más cuando se trata de cuestiones de paz y seguridad, con solo el 16% de los judíos a favor de permitir que los ciudadanos árabes tengan algo que decir.

La mayoría de los israelíes judíos (58%) también dijeron que evitan ingresar a las áreas residenciales árabes, mientras que solo el 16% de los israelíes árabes se mantienen alejados de las comunidades residenciales judías.

Examinando las percepciones árabes de sus contrapartes judías, la encuesta encontró que dos tercios de los árabes creen que los judíos consideran sagrada la vida humana, pero el 50% también describe a los judíos como “violentos”. Solo el 23% de los judíos cree que los árabes consideran la vida humana sagrada. El 51% dice que los árabes israelíes son “violentos”. Un 82% de los árabes están de acuerdo con la afirmación de que los judíos son “modernos”.

En el lugar de trabajo, las interacciones entre las dos comunidades fueron frecuentes y positivas, encontró la encuesta. La mayoría de los árabes y judíos dicen que actualmente o en el pasado han trabajado juntos (69% de los judíos, 74% de los árabes) y que las experiencias en el lugar de trabajo fueron abrumadoramente favorables (89.5% de los judíos y 95% de los árabes dicen que las relaciones fueron “buenas” o “muy buenas”).

El estudio contó con una muestra de 1,000 israelíes (500 árabes, 500 judíos) y se realizó en enero-febrero de 2017.