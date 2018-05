Música de todo el mundo

Por Chiquita Levov

En estos días conflictivos, varios artistas que iban a presentarse en Israel cancelaron su visita. Pero por suerte muchos son los que continúan con su llegada. Traemos aquí algunos que conviene recordar. “Sofi Tukker” es el nombre de un dúo musical con sede en Nueva York formado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, muy conocido por su canción “Best Friend”, que encabeza las listas de discos. Llega a Israel por primera vez y se presentará el jueves 7.6, en el Hangar 11 de Tel Aviv. Un dúo de electro-pop que ha capturado la red y ha adquirido millones de fanáticos en todo el mundo. Su canción “Drinkee” fue nominada para un Grammy en 2017 a la Mejor grabación de baile, es una adaptación de un poema escrito por el poeta brasileño, Chacal, cantada sensualmente. Además presentó los anuncios publicitarios de Apple.

Donald McLean III nos visitará para presentarse el 16.6 en el Anfi Raanana y el 17.6 en el Reading 3 de Tel Aviv. Será esta una emocionante visita a Israel del ídolo popular que reafirmó los grandes éxitos de su abuelo y su padre McLean, ambos llamados Donald.

McLean (73) es un veterano cantante y compositor estadounidense, conocido por su canción de 1971 “American Pie”, que fue número uno en los EE. UU y cuatro semanas en 1972. Otras canciones conocidas de McLean incluyen: “And I Love You So”, cantado por Elvis Presley y “Vincent”, un homenaje al pintor holandés Van Gogh y “Castles in the Air”, que McLean grabó dos veces. En 2004, fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores. Es un artista legendario y en esta visita reanuda su romance con la audiencia israelí, tras su aparición anterior aquí en 1978, año en el que tuvo una aventura con una joven israelí y en el que escribió un poema sobre Jerusalén a pedido de Teddy Kollek.

“Afro Cuban All Stars” una agrupación muy alto nivel encabezada por Juan de Marcos que en si es una leyenda viviente, llega a Israel para presentarse el 28.6 en el Club Barbie.

Este artista es el que puso la música afrocubana que llegó de La Habana en la primera línea de la industria de la música mundial, precisamente con el equipo Afro-Cuban All Stars una banda compuesta de 14 músicos. Será esta una única función en Israel.