La ley de Regularización sí viola el derecho internacional

Yael Ronen y Yuval Shany *

La propuesta “Ley de Regularización” pretende autorizar la expropiación de la propiedad privada palestina con el fin de legalizar cientos, sino miles, de casas construidas ilegalmente por los colonos de Cisjordania de Israel.Se plantea considerables problemas legales bajo la ley israelí y el derecho internacional, ya que este último es interpretado y aplicado por los tribunales israelíes.

Entre muchos otros problemas, la ley interfiere con los derechos de propiedad privada de los propietarios de tierras palestinas con el fin de beneficiar a los colonos israelíes, y es contraria a la jurisprudencia de larga data de la Corte Suprema de Israel, según la cual la construcción de asentamientos en Cisjordania puede ser sólo permitida en suelo no privado.Asimismo, plantea problemas graves en cuanto al poder de la Knéset para regular los derechos de la tierra en un área que no está sujeta a la ley israelí (a diferencia de Jerusalén Este y los Altos del Golán, Israel nunca ha ampliado su derecho interno a la Ribera Occidental).

Es por estas razones que el Fiscal General del Estado de Israel ha presentado objeciones a la ley y se ha tomado la medida extraordinaria de declarar que no iba a defender al Estado en un litigio relativo a la constitucionalidad de la ley. Sin embargo, un grupo de abogados, la mayoría de los cuales pertenecen a la derecha política, como el Foro de Política Kohelet (donde Eugene Kontorovich dirige el departamento de derecho internacional) ha declarado ante un comité de la Knéset y se han publicado varios artículos de opinión que sostienen que la ley es válida bajo la ley israelí, alegando entre otras cosas que la Knéset puede aprobar una ley que viola el derecho internacional. Alegaron también que el proyecto no viola el derecho internacional, por las razones que se citan en un artículo de Kontorovich.

En las siguientes líneas cuestionamos esta pretensión.

La afirmación de Kontorovich se basa en una serie de movimientos legales y retóricos: empieza por “asumir, para el bien de la discusión, que el derecho de la ocupación beligerante aplica”. Al hacerlo, se trata de poner en duda no sólo la posición de laCorte Internacional de Justiciay de los efectos jurídicos de las resoluciones de la ONU, incluyendo varias resoluciones del Consejo de Seguridad, sino también en la jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Israel, que ha sostenido que Cisjordania está sujeta bajo ocupación beligerante (incluso en casos relacionados con lano permisibilidad de tomar tierra privada para asentamientos), y a la base jurídica, invocada por las autoridades militares israelíes en Cisjordania que han tomado innumerables medidas de seguridad (incluyendo la expropiación de propiedades para necesidades militares y la detención administrativa).

En segundo lugar, la “concesión” de Kontorovich hacia la aplicabilidad del derecho de la ocupación sugiere que la controversia “se ha centrado en el art.46 del Convenio de La Haya. “En realidad, el argumento en contra de la ley se extiende no sólo al Reglamento de La Haya de 1907, sino también a la Cuarta Convención de Ginebra (Ginebra IV)”.El hecho de que Kontorovich incluso llegue a mencionar este instrumento jurídico clave es particularmente objetable dado que incluso el propio gobierno israelí, que afirma que Ginebra IV no se aplica de jure a la Ribera Occidental, se ha comprometido a cumplir con las disposiciones humanitarias de la Convención. También es de destacar que desde el año 2002 la Corte Suprema de Israel ha aplicado de forma rutinaria Ginebra IV a casos relativos a la Ribera Occidental.

Al hacer caso omiso de Ginebra IV, Kontorovich convenientemente evade las protecciones legales especiales de protección a la que tienen derecho los palestinos como “personas protegidas”, e implica que los israelíes y palestinos por igual son la población del territorio ocupado, sujetos a las mismas normas jurídicas internacionales con respecto a los derechos de propiedad.

También elude abordar el efecto del artículo 49 (6) de Ginebra IV que prohíbe la transferencia de población civil del ocupante al territorio ocupado.(Otro conjunto de leyes ignoradas por Kontorovich es la ley internacional de derechos humanos, que se aplica a todas las personas en el territorio israelí y sujetas a su jurisdicción, y que contiene disposiciones de gran relevancia sobre la no discriminación, el acceso a la justicia, derecho de propiedad y la libre determinación).

Incluso si restringimos la discusión a las Reglas de La Haya, la ausencia de una prohibición explícita de la expropiación de la propiedad privada en el artículo 46 no agota la protección de los derechos de tierras privadas.Kontorovich argumenta que la expropiación es legal si se lleva a cabo de acuerdo con las leyes locales del territorio ocupado (es decir, Jordania).Sin embargo, el uso de la ley local sigue estando sujeta a la letra y el espíritu de la ley de la ocupación, y la ley Reglamento va en contra de ambos.

En primer lugar, el artículo 46 del Reglamento de La Haya no sólo prohíbe expresamente la confiscación, sino que también obliga al ocupante a respetar la propiedad privada.Mientras que esto no excluye la imposición de limitaciones al derecho, esas limitaciones deberán cumplir, según lajurisprudencia de la Corte Suprema israelí, pruebas de necesidad y proporcionalidad.

La legislación discriminatoria que, en efecto, autoriza la toma de tierra sólo de los habitantes de los territorios ocupados en beneficio de los nacionales de los ocupantes (el artículo 1 de la Ley de Regulación establece que su propósito es “regular los asentamientos en Judea y Samaria, y permitir a la continuación de su creación y desarrollo”) no cumple plausiblemente tales requisitos.

De hecho, es precisamente sobre esa base, la cual, por la fuerza del derecho legal a la propiedad de los propietarios de tierras palestinas y la prohibición de infringir sobre ella a través de la transgresión ilegal, que la Corte Suprema ha ordenado el desmantelamiento del asentamiento ilegal de Amona.

Por otra parte, la ley, y la significativa reforma agraria que prevé, son contrarios a la exigencia de mantener el statu quo en los territorios ocupados, que se refleja en la prohibición establecida en el artículo 43 del Reglamento de La Haya sobre el cambio de la ley local, excepto cuando sea absolutamente necesaria.

Es difícil ver cómo la legalización del traspaso de nacionales del ocupante puede ser considerado como “absolutamente necesario” bajo las leyes de ocupación.

En la misma línea, es difícil aceptar que el objetivo fundamental de la ley de Regularización – la promoción de los asentamientos israelíes en Cisjordania – es coherente con la letra del status quo y el espíritu de las leyes de la ocupación beligerante (por no hablar de la letra y el espíritu del artículo 49 (6) Ginebra IV).

Este no es el lugar para repetir el debate completo sobre la legalidad de los asentamientos en el derecho internacional, pero es importante tener en cuenta que la ley de Regularización socava dos de los principales argumentos de Israel en este sentido. Israel ha mantenido tradicionalmente que su campaña de asentamientos no viola la prohibición de la transferencia de la población civil del ocupante al territorio ocupado, entre otras cosas porque los colonos no se “transfieren”, sino que se mueven en Cisjordania voluntariamente. Al declarar abiertamente que la política nacional de Israel es “facilitar la continuación del establecimiento y desarrollo de los asentamientos en Cisjordania”, la ley echa por tierra esa tradicional explicación.

La ley también va en contra de la afirmación de Israel que la campaña de asentamientos es compatible con el compromiso del Estado de cumplir con las disposiciones humanitarias de Ginebra IV debido a que la construcción de asentamientos no infringe los derechos de los individuos palestinos.

La alegación de Kontorovich que la situación en Cisjordania no está relacionada con un conflicto armado internacional es totalmente infundada.La aplicación de las leyes de la ocupación beligerante a Cisjordania implica necesariamente la categorización de la situación como un conflicto armado internacional (tengamos en cuenta sin embargo que las hostilidades específicas en el territorio ocupado se pueden clasificar de manera diferente, de acuerdo con sus características distintivas).

Kontorovich concluye su artículo señalando que la legislación de expropiación en beneficio de los colonos ha sido adoptada en otros casos en el mundo.Sostiene que dicha legislación en el norte de Chipre ha sido “aprobada” por la Corte Europea de Derechos Humanos, mientras que “el hecho de que muchos aspectos de la ocupación de Crimea de Rusia han sido criticados explícitamente en motivos de derecho internacional, pero que su expropiación de tierras fue ignorada, sugiere que no es vista como ilegal.”En cualquier caso, la ausencia de datos comparables de la práctica de los Estados no vicia la aplicabilidad del derecho de la ocupación de Cisjordania, y la escasez de condenas internacionales de violaciones por otros ocupantes, no nos puede llevar a obviar las normas básicas del derecho de la ocupación, tales como el respeto de los derechos de propiedad, el mantenimiento del status quo, y la prohibición de la transferencia de la población aún cuando el terreno ha caído en desuso.

Por último, el encuadre del debate por Kontorovich merece atención.Los abogados que apoyan la ley de Regularización la presentan como un mecanismo burocrático para resolver los conflictos de derecho civil entre los propietarios y poseedores, que deben ser regulados por la ley territorial local.Seminimizan- al olvido – los prejuicios étnicos / nacionales que subyace a la ley, que están directamente relacionados con el contexto político de su adopción.Ninguno de estos elementos puede ser desechado;de hecho, es precisamente este sesgo, que los defensores políticos de la ley persiguen abiertamente.La ley está dirigido explícitamente a permitir la continuación de la creación y el desarrollo de los asentamientos israelíes en Cisjordania en formas destinadas a socavar el ejercicio de la libre determinación de los palestinos en el contexto de una solución de dos estados.

* Yael Ronen es profesora de Derecho en el Centro Académico Shaarei Mishpat, e investigadora en el Centro Minerva de Derechos Humanos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yuval Shany dirige la Cátedra de Derecho Internacional Hersch Lauterpacht y es ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También se desempeña actualmente como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y es investigador principal del Instituto de Democracia de Israel. Fuente: Justsecurity.org